Nasa vil styrte Den internasjonale romstasjonen i Stillehavet

Stasjonen skal pensjoneres i 2030, og året etter skal den styrtes i en øde del av Stillehavet og bli liggende på bunnen der, går det fram av nye planer for stasjonen, skriver kanalen.

ISS, som drives av Nasa, russiske Roskosmos, japanske Jaxa, europeiske Esa og canadiske CSA/ASC, er både den største romstasjonen og den som har vært i drift lengst.

Romstasjonen går i bane 400 kilometer over jordas overflate og har vært bebodd av mer enn 200 astronauter og kosmonauter kontinuerlig siden 2000. Stasjonen, som nå er 23 år gammel har hatt flere problemer i det siste, blant annet branner og bekymringer for luftlekkasjer.

Nasas kirkegård

Området der den skal «begraves», er kjent som Point Nemo. Det ligger rundt 480 mil utenfor New Zealand østkyst og 320 mil nord for Antarktis. Det anslås at USA, Russland, Japan og andre europeiske land har dumpet mer enn 263 vrakdeler fra romfartøy der siden 1971.

«Point Nemo» eller «Den oseaniske utilgjengelighetspolen» kalles verdens mest avsidesliggende sted, og ligger 2688 kilometer fra nærmeste land. Ifølge romingeniøren Bill Ailor er stedet ideelt for å krasjlande gjenstander uten at de treffer noe.

ROMFART: Kosmonaut Alexander Misurkin og romfartsdeltager Yusaku Maezawa forbereder seg til å reise ut med ISS. Foto: Irina Spector/GCTC/Roscosmos/Handout via REUTERS

De fleste objektene brenner opp i atmosfæren på vei ned til jorda. Restene til objektene som er for store til å brenne opp kontrolleres til å lande i «Point Nemo».

Støtte til kommersielle partnere

Etter 2030 skal kommersielt drevne romstasjoner overta for ISS, med hjelp fra Nasa.

Nasa har gitt flere hundre millioner dollar i støtte til kommersielle partnere som skal bygge romstasjoner, blant dem Jeff Bezos' selskap Blue Origin.

Russland sier de vil gå ut av ISS-prosjektet i 2025, med sikte på å bygge en egen romstasjon som kan tas i bruk i 2030. Også Kina, hvis astronauter i lang tid har vært utestengt fra ISS, er i ferd med å etablere sin egen stasjon.

(©NTB/TV 2)