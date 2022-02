Hit bør du dra for gode skiforhold

Planlegger du en tur i vinterfjellet? Her mener ekspertene det er best skiforhold.

Skikjører Nicolai Schrimer er ikke i tvil om at Nord-Norge er stedet med best snøforhold om du ønsker deg en spektakulær topptur på denne tiden av året.

Men på Vestlandet og i Oppland er det også gode muligheter for litt pudder.

Vintermagien på Østlandet lar derimot fremdeles vente på seg, men ifølge Skiforeningen er det nok av steder du kan kose deg i langrennssporet.

FRIKJØRER: Nicolai Schrimer omtales som en av Norges beste frikjørere, og har i tillegg gjort seg bemerket med flere viral-hitter som filmskaper og skikjører. Foto: Privat

– I Nord-Norge har det vært mye storm og nedbør i lang tid. Det er godt med snø helt ned til havet. Det er en veldig fin tid på året å gå på ski nå som solen er tilbake, lyset er rødt og det er ordentlig vinter, forteller Schrimer.

Se hans turanbefalinger i faktaboks lenger ned i saken.

Tre toppturer du bør gå Brosmetinden (525 moh)

Toppen ligger på yttersiden av Kvaløya. Turen gir en spektakulær utsikt og passer for alle.

Toppen ligger på yttersiden av Kvaløya. Turen gir en spektakulær utsikt og passer for alle. Tverrfjellet (675 moh)

Turen passer bra om det er høy skredfare, da den ikke ligger i skredterreng. Fjellet ligger på Kattfjordeidet i Nord-Norge.

Turen passer bra om det er høy skredfare, da den ikke ligger i skredterreng. Fjellet ligger på Kattfjordeidet i Nord-Norge. Blåtind (1282 moh)

Turen gir en av de vakreste utsiktene på Sunnmøre og er av middels gradering.

Ustabile forhold

Vinteropplevelsen på Vestlandet kan også være spektakulær på denne tiden av året, men ifølge Schrimer er snøforholdene noe mer ustabilt.

– Det har regnet helt opp til 900 meter enkelte stedet på Vestlandet, så det er ikke like god snø. Men om du sjekker forholdene der du er, kan du absolutt finne noen ordentlig fine turer.

God langrennshelg i vente

Ifølge Skiforeningen må vi slite litt med lave temperaturer på store deler av Østlandet. Kommunikasjonssjef Trine Giving kan likevel rapportere om en fin skihelg i vente for alle langrennsentusiaster.

– Det er overraskende fine forhold i Oslomarka. Det kom snø for et par dager siden, og selv om vi skulle ønske oss mer snø og litt kaldere vær er det et jevnt og godt underlag i store deler av løypenettverket.

Skredfare i store deler av landet

Vaktleder ved snøskredvarslinga, Odd Arne Mikkelsen, forteller at det er farenivå tre i store deler av Nord-Norge og Sør-Norge. Nysnø og mye vind kan forårsake fokksnøflak, som er noe man bør være obs på når man ferdes i vinterfjellet.

SKJEKK TERRENGET: Ifølge Mikkelsen er det viktigste å sjekke skredvarselet for terrenget du skal ferdes i. Det kan du blant annet gjøre på varsom.no Foto: Cornelius Poppe

– Det er meldt betydelig skredfare i store deler av Nord-Norge og så og si alle vestlandsregionene. Storm i kastene i tillegg til nysnø utgjør skredfare, sier Mikkelsen.

I områder som Hallingdal, Vest-Telemark og Trollheim er det meldt farenivå to, mindre vind og rundt 10 mm nedbør. I Jotunheimen kan Mikkelsen derimot fortelle om litt mer utfordrende snøforhold.

– Snølagene som har dannet seg i Jotunheimen tidligere i vinter skaper trøbbel når det kommer mer snø. De neste dagene er det meldt farenivå tre.

Kan fortsatt gå på tur

Mikkelsen understreker at det er viktig å ta forhåndsregler når du skal ferdes i fjellet, men at man kan legge ut på tur til tross for skredfare.

– I terreng som er 30 grader eller brattere må du både være forberedt og forsiktig. Du kan utløse skred i fjellsiden over deg, så faren er absolutt ikke kun om du går på de bratteste toppene. Men på generelt grunnlag kan folk absolutt ta seg en tur i fjellet til tross for skredfare, så lenge man er obs på terrenget og vet hvilke forhåndsregler man må ta.