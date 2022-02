Riiber har testet positivt: – Det er en absurd situasjon

Saken oppdateres!

Den norske kombinertstjernen Jarl Magnus Riiber (24) har testet positivt for korona. Det bekrefter Olympiatoppen i en pressemeldingen. Kontrollprøven er også positiv.

Riiber var allerede definert som nærkontakt etter en situasjon før avreise fra Norge, og har nå testet positivt to ganger i OL-byen.

Fra den samme situasjonen før avreise, hadde lagkameratene Espen Andersen og Espen Bjørnstad status som nærkontakter.

24-åringen var en soleklar gullkandidat i OL etter at han har vært helt suveren i verdenscupen denne sesongen.

– Han tar det med fatning. Han er en fantastisk idrettsutøver og gutt. Han har vært veldig uheldig, sier kombinertsjef Ivar Stuan.

– Et skrekkscenario som preger hele gjengen

Han forteller også at Riiber føler seg frisk og trener rolig på hotellrommet. Riiber må uansett være i isolasjon og levere to negative prøver før han kommer ut. Dersom han fortsatt er symptomfri, vil kinesiske myndigheter vurdere saken etter ti dager.

Slik er vi vant til å se Riiber i verdenscupen. Han har vunnet ni renn denne sesongen. Foto: Geir Olsen

– Målet til Jarl er å teste negativt så fort som mulig, sier Stuan.

Han bekrefter også at alle de andre på kombinertlandslaget har testet negativt i dag. Og har fortsatt et håp om at Riiber vil kunne konkurrere senere i OL.

– Målet er å få Jarl tilbake til konkurransene som er sent i mesterskapet. Vi krysser fingre og tær for at det skal gå bra. Det er en veldig absurd situasjon å sitte her og snakke om korona.

Den første øvelsen for kombinertutøverne er onsdag 9. februar. Den siste øvelsen er så sent som 17. februar.

Stuan var svært preget under torsdagens mediemøte.

– Beklager at det blir litt følelser. Dette har vært vårt store mål lenge. Jeg tror det er den verste dagen jeg har hatt som trener, sier Stuan.

– Det er et skrekkscenario at vår utøver tester positivt. Det preger hele gjengen nå.

– Kombinertlandslaget har hatt et helvetes-døgn

– Det er utrolig leit

Harald Riiber, som er bror til Jarl, er også preget etter torsdagens nyhet.

– Det et utrolig leit. Han har gjort en utrolig jobb i sommer og i høst for å bli klar. Det er leit at når man møter til eksamen så kan man ikke levere prøven, sier han til TV 2.

– Samtidig så ser man på situasjonen det har vært de siste to ukene, og særlig i langrennsleiren som har vært flinkest i klassen, så har folk blitt smittet. Den siste tiden har stort sett fokuset har vært med på å holde seg frisk og ikke få en positiv prøve. Da er det kjipt.

– Jeg snakket med han her om dagen og snakket i dag tidlig. Da var han litt stresset etter først én positiv test. Men han luktet litt hvor det skulle gå med test nummer to. Han har ingen symptomer. Det kom som lyn fra klar himmel, sier Harald Riiber.

Jarl Magnus Riiber og Espen Andersen før avreise fra Gardermoen til BeijingFoto: Terje Pedersen / NTB

Han lever i håpet om at broren skal rekke de siste konkurransene i OL.

– Vi får håpe han kan rekke det siste rennet, men det ser vel ikke så lyst ut. Vi blir lei oss på hans vegne. Vi vet hvor mye han legger ned i dette. Men vi tar det med fatning. Det er utrolig leit men vi skal heller prøve å glede oss over det han har fått.

– OL betyr mye for Jarl Magnus. Det er den største enkeltkonkurransen man kan vinne. For å være en komplett vinner så er OL en del av det man må vinne for å skrive seg skikkelig inn i historiebøkene. Det er kjipt at en som bare har vunnet alt unntatt to konkurranser denne sesongen ikke skal få gå nå, sier han.

Seks nye nærkontakter

Regelverket sier at nærkontakter skal identifiseres 48 timer tilbake i tid fra første positive test. Dette innebærer at det er seks nye nærkontakter fra flyreisen, alle er utøvere. Tidligere i dag ble det offentliggjort at dette er Ingrid Landmark Tandrevold, Johannes Thingnes Bø og Mons Røiseland.

I tillegg er det nå definert ytterligere tre nærkontakter blant utøverne. Det er Johanne Killi, Anna Odine Strøm og Jørgen Graabak. Alle utøverne gar gitt sin godkjennelse til offentliggjøring av navnene. Det skriver Olympiatoppen.

– Vi mener vi har et godt bilde av situasjonen, og at vi har identifisert de aktuelle nærkontaktene. Det som er viktig nå, er at alle er svært nøye med smitteverntiltakene, og er ekstra forsiktige fremover. Viruset er lumskt, og vi gjør det vi kan for å sette en stopper for videre spredning, sier sjeflege for OL-troppen, Aasne Fenne Hoksrud.