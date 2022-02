Mener den som får jobben står overfor et vanskelig valg

Debatten har rast i månedsvis, men senere fredag offentliggjør regjeringen hvem som blir ny sentralbanksjef når Øystein Olsen går av 1. mars. Det skal formelt behandles hos Kongen i statsråd klokken 11.00.

Kampen om stillingen står mellom visesentralbanksjef Ida Wolden Bache og tidligere statsminister og nåværende NATO-sjef, Jens Stoltenberg.

Uansett hvem av dem som utnevnes til sjef for Norges Bank, er sjeføkonomene TV 2 har snakket med enige om hva som blir sentralbanksjefens viktigste oppgaver fremover.

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, sier at det nå er i ferd med å skje en endring som den nye sentralbanksjefen i større grad enn forgjengeren må forholde seg til: Økt inflasjon.

PEKER PÅ INFLASJONEN: Kjersti Haugland, DNB Markets. Foto: NTB

– De siste tiårene har vært preget av lav inflasjon. Og det har talt i favør av lav rente. Men nå har inflasjonsspøkelset dukket opp i den økonomiske debatten igjen, både globalt og her hjemme.

– Tror 2022 blir et mer utfordrende år

Haugland tror derfor at det økonomiske bakteppet når Jens Stoltenberg eller Ida Wolden Bache overtar sjefsstolen, ser mer krevende ut enn på lenge.

– Jeg tror 2022 vil kunne bli et mer utfordrende år for både norske og andre vestlige sentralbanker, fordi det blir stadig mer tydelig at inflasjonen er klart på vei opp.

Selv om folk flest kanskje ikke forholder seg til om Norges Bank når måltallet for inflasjonen eller ikke, tror sjeføkonomen at nordmenn flest vil kunne merke endringene fremover. Blant annet ventes det at den nye sjefen må ta et upopulært valg.

– Dette kan føre til at man kommer opp i en situasjon der Norges Bank må heve renten mer enn det som er populært. Og det i den forstand at renten faktisk kan begynne å bite litt.

Dyrere varer som følge av økte produksjonskostnader, kraftig økning i strømprisene og et lønnsoppgjør som tegner til å bli det høyeste siden 2013, er faktorer som ifølge Haugland tyder på at inflasjonen Norges Bank skal styre etter havner klart over målet på to prosent.

– I dagens situasjon med kostnadspress rundt omkring, så kan rentebeslutningen bli en mer ubehagelig avgjørelse å ta. For det virker ganske åpenbart at renten skal opp, så spørsmålet er bare hvor fort og hvor mye.

Haugland sier at dersom kostnadspresset i samfunnet blir for stort, kan det hende sentralbanken må heve renten såpass mye at det går utover arbeidsmarkedet.

– Sammen med komiteen må sentralbanksjefen gjøre avveininger for hvor mye man skal tillate inflasjonen å gå over målet, og hvor hardt man skal reagere i form av en renteøkning. For det er klart, jo mer renten øker, jo mer har det å si for aktiviteten i økonomien.

I tillegg til «inflasjonsspøkelset» tror Haugland at digitale sentralbankpenger og klimaspørsmål blir noe sentralbanksjefen kan få mer av på sitt bord i fremtiden.

– Kan bli en utfordring for Norge

Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreassen, peker på tre faktorer han mener sentralbanksjefen får i fanget.

Økt inflasjon og høyere renter, og det å finne ut hva som er riktig rente i et land som er «verdensmestere i husholdningsgjeld».

Finne ut hva de skal gjøre med digitale sentralbankpenger.

Hjelpe og rettlede Oljefondet i en tid hvor mange ting i verden forandrer seg.

– Økt inflasjon er ikke noe akutt problem for Norge i dag, men vi ser at det drar seg til i andre land, særlig i USA. Og til en viss grad går jo dette over landegrenser, sier Andreassen.

TRE FAKTORER: Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets trekker frem tre faktorer han tror blir viktig. Foto: Lise Åserud

– Så dette kan bli utfordrende for Norge, men samtidig har vi kommet tidligere i gang med å heve rentene enn andre, så jeg tror vi er godt rustet til å klare dette.

Samtidig er sjeføkonomen klar på at situasjonen krever sin sentralbanksjef og gode medhjelpere.

– Her kreves det beslutningstakere som kan ta inn mye informasjon og gjøre vanskelige valg. Uavhengig av hvem som blir sentralbanksjef, så har Norges Bank vanvittig mange dyktige økonomer og gode rådgivere. Og det holdes mange titalls møter hvor alt blir vrengt, vridd og diskutert, så sånn sett tror jeg ikke sentralbanksjefens rolle blir avgjørende.

Relatert til inflasjonen peker Andreassen på rentene og at noe må skje nå som man er på vei ut av en pandemi med «kriselave» renter.

– Norges Bank må finne ut hvor langt og hvor fort vi skal gå frem i Norge. Det er åpenbart den viktigste jobben for sentralbanksjefen, når man ser på rentebiten av det.

– Mange ting forandrer seg

Sjeføkonom Andreassen tror i likhet med Haugland i DNB Markets at den nye sentralbanksjefen får en utfordring i å finne ut av hvordan de skal forholde seg til digitale sentralbankpenger. Dette er en digital valuta utstedt av et lands sentralbank.

– For vanlige folk vil det nok ikke ha så mye å si om pengene trekkes fra en mobil eller en bankkonto. Men for banksystemene kan det ha mye å si. Per nå bruker man bankpenger, og digitale sentralbankpenger har ikke noe med kryptovaluta å gjøre, men det ble utløst som et svar på kryptovaluta.

– Der må Norges Bank gå videre, men man kan jo også vente og se hva andre land gjør. Det er ikke noe akutt behov, for det norske pengesystemet fungerer ekstremt effektivt.

Det tredje punktet Andreassen trekker frem er altså sentralbanksjefens rolle som styreleder for Oljefondet.

– Der er det sånn at Nicolai Tangen og de som utfører investeringsvirksomheten i Oljefondet gjør selve jobben. Men styret har mange viktige funksjoner, som å rettlede fondet, og spesielt i en tid hvor mange ting i verden forandrer seg.

Nye måter å tenke investering på trekkes blant annet frem.

– Det er en litt ny verden der. Det må tas avveininger hvor man skal investere og i hvilke land. Dette er påvirket av andre ting enn før. Det kommer nok til å bli sagt og tenkt mye om dette i årene fremover. Dette er drevet mye av konflikten mellom Vesten, Kina og Russland. Og så har du både klima og menneskerettigheter som spiller inn. Så det er mer enn nok av spennende oppgaver.

– Vil bite mer fremover

Også sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, peker spesifikt på inflasjonen når han skal si noe om hva den største oppgaven for en ny sentralbanksjef blir fremover.

– Den som ansettes kan stå overfor en annen type utfordring på inflasjonssiden enn det forgjengerne har gjort. Det ser vi også at skjer andre steder.

Han peker på at inflasjonen i desember var på 5,3, mens målet er 2,0.

– Det skyldes i særlig grad strømprisene, som igjen skyldes særegne forhold, og noe ikke sentralbanken skal bry seg med. Men det er ikke noen tvil om at etter mange år med en for lav inflasjon, uansett hvor mye gass sentralbanken ga, så er risikobildet i ferd med å tilte i motsatt retning.

TREKKER FREM RENTEN: Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Videre peker Dørum på renteutfordringen i et samfunn med økt inflasjon, og særlig i et samfunn hvor mange har tatt opp høye boliglån etter en lang periode med lave renter.

– Gjeldsnivåene i norske husholdninger er de høyeste noensinne. Det betyr at renteøkninger vil bite mer fremover og bli mindre populære, selv om det aldri er populært. Det gjør i alle fall at kjøpekraften reduseres.

– Så jeg tenker at sentralbanksjefen må gjøre det den skal gjøre, men det er også en utfordring hvis inflasjonen og renten går opp og gjeldsraten samlet sett er høyere.

Dørum understreker samtidig at Norges Bank er en stor, tung organisasjon med et svært kompetent embetsverk.

– Og det er ingen på toppen som treffer beslutningene sine i et slags opplyst vakuum. Det er en pengepolitisk komité som setter renten etter anbefalinger fra embedsverket.