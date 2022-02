Mors hjemmelagde fiskeboller

Mange av dere ønsker mer tradisjonsmat i GMN-kjøkkenet. Mors hjemmelagede fiskeboller i karrisaus står på menyen i dag. Tilbehør kan være brokkoli eller gulrøtter og poteter. Annet tilbehør kan være sprøstekt bacon til dryss over fiskebollene eller rensede reker.

Tips: Du kan bruke fiskeboller fra boks, sjekk bare fiskebollene inneholder 50 prosent fisk eller mer. Eller du kan lage fiskeboller fra bunnen av, det er enklere enn du tror når du bruker en foodprocessor.

Sei, hyse eller lyr egner seg til fiskefarse, best resultat for du bruker fersk fisk og at fisken er kjøleskapskald. Jeg velger hyse, den tilhører torskefamilien og har et delikat, magert kjøtt med god med god bindeevne, det vil si at den egner seg godt i fiskemat.

Fiskeboller (glutenfrie):

750 g hyse (kolje) filet - kald (skinn og benfri)

2 ½ ts salt

¼ ts finmalt pepper

2 ss potetmel

2 egg (store egg holder det med 1 egg)

Ca. 5 dl kald melk, eventuelt 2 ½ dl melk og 2 ½ dl matfløte

Eventuelt ¼-½ finrevet muskatnøtt

Hvit saus med karri:

2-3 ss smør

2 ts karri

3 ss hvetemel

5 dl melk ev tilsatt litt fiskekraft eller grønnsakbuljong

Salt

Slik gjør du:

Fiskeboller: Skjær kjøleskapskald fisk i biter. Kjør fisk og salt til en seig masse i en hurtigmikser/foodprosessor. Bland inn potetmel og finmalt pepper. Tilsett ett egg av gangen. Spe med kald melk og matfløte, litt om gangen til glatt farse.

Kok opp lettsaltet vann. Form til runde fiskeboller (bruk en fuktig hånd og 1 ss til å forme fiskebollen) og legg i vannet (rett under kokepunktet). La fiskebollen trekke ca. 15 minutter. Tiden er avhengig at størrelsen på fiskebollene.

Sausen: (Se tips for gluten- og melkefri). Smelt smør i en kjele, tilsett karri og la surre ca. 1 minutt under omrøring uten å bli brent. Dryss i mel, rør om og spe med melk og matfløte under omrøring. Kok opp, la småkoke i 10 minutter.

Servering: Fiskebollene med saus. Tilbehør er kokte poteter, eventuelt brokkoli eller gulrøtter. Dryss eventuelt over sprøstekt bacon eller rensede reker.

Tips for gluten- og melkefri saus: Kok opp melk som tåles. Jevn med maisennamel rørt ut i litt av melken til en fyldig saus. Rør sammen mykt smør, eventuelt margarin uten melk, og karri og visp blandingen inn i sausen. Smak til med salt og pepper.