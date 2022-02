Ble historisk i Sverige. Nå ber hun Norge skjerpe seg

Hun dro til Sverige som 17-åring. Der ble hun værende. Mulighetene for å satse var bedre i nabolandet. Silje Holøs mener at det er på tide at den norske satsingen på kvinnesiden styrkes.

Holøs ble historisk da hun i fjor tok over som hovedtrener for kvinnelaget til Färjestad. Aldri før hadde en kvinne vært hovedtrener for kvinnelaget til hockeyklubben.

28-åringen spilte mange år i den svenske toppdivisjonen og for det norske landslaget. Hun vet hva som kreves for å nå toppen.

At hun endte opp i Sverige og ble værende, skyldes i stor grad at det er svært ulik satsing på kvinnehockey i de to landene.

– Jeg føler at de i Norge ikke har kommet helt dit at de tar jentene seriøst, sier hun.

Betaler ikke selv

Selv om hun mener det er mye som bør forbedres, ser hun at det kommer opp en generasjon i Norge med lovende spillere.

– Vi hadde en del unge norske spillere her nå som fikk prøve seg. De holdt et veldig bra nivå, sier Holøs.

Hovedtreneren mener at den største forskjellen er bredden. I yngre alder mener hun nivåforskjellen er mindre, men at toppnivået i landene er svært ulike.

GOD KARRIERE: Silje Holøs (t.h) fra tiden da hun selv var aktiv hockeyspiller. Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN

– Det er stor forskjell på toppligaene. Den høyeste ligaen i Norge er som andre eller tredje nivå i Sverige, sier 28-åringen.

– Hva er den største forskjellen?

– Jeg tror det må være profesjonaliteten. Her i Färjestad betaler du ikke selv for å spille. Du får utstyr, gode treningstider og tilgang til det meste. I Norge må de bygge bredden. Klubbene må tørre å satse på jentelag og bygge opp helt fra bunn.

Da hun selv vokste opp i Sarpsborg, hadde hun et kvinnelig hockeyforbilde. Det var med å åpne dører for hennes satsing.

– Mie Berg Iversen var ei jeg så opp til. Jeg tror det å ha forbilder er viktigere enn hva jeg har tenkt. Det å kunne se ei som spilte med gutta og flyttet til Sverige, gjorde nok mer enn hva jeg tenkte på da jeg var så ung. Det viste at det er mulig, liksom, sier Holøs.

På TOPP: Silje Holøs sin tid som hovedtrener har foreløpig vært en sportslig suksess. Foto: Patric Gill

Suksess

Det første året som hovedtrener har inneholdt mange utfordringer. Også i svensk hockey har koronaviruset satt en stopper for mye og endret på mange planer.

Laget holder til på neste øverste nivå, og har et uttalt mål om å klatre opp til toppdivisjonen. Nå topper de tabellen.

– Det har vært veldig spennende. Jeg har lært meg mye nytt. Det har vært mye mer jobb enn hva jeg trodde det skulle bli, sier hun.

Holøs er ikke kun hovedtrener. Hun fungerer også som en slags sportssjef. Der har hun ansvar for rekruttering av spillere. Det tar mye tid.

Det å lede en stor gruppe med spillere, har vært mer utfordrende enn hun hadde trodd.

– Du kan tenke at det er enklere enn det er, sier treneren.

– Hva vil det bety for klubben å rykke opp?

– Veldig mye. Det er ikke veldig viktig at det skjer i år, for vi har en femårsplan, men jo tidligere jo bedre. Det vil bety mye for Karlstad å få et lag i toppdivisjonen, sier hun.

En annen jobb

Hvorfor det er så få kvinnelige hovedtrenere i hockey, synes hun er vanskelig å gi et godt svar på, men hun peker på "andre prioriteringer" som en årsak.

Selv er hun i tillegg til å være hovedtrener, også naprapat.

– Det går veldig bra å kombinere. Jeg har ikke hatt lyst til å gi opp det helt, men jeg kan få muligheten til å jobbe med hockey på heltid, sier hun.

Holøs mener det er sunt å ikke bare tenke på hockeyen.

– Jeg kan få den muligheten til å jobbe med det på fulltid neste sesong, men jeg kommer ikke til å gjøre det. Jeg vil heller bruke midlene på at vi kan være flere, slik at jeg ikke må sitte med alt helt selv, sier 28-åringen.