Føler seg trygg: – Flyr jo hundrevis av sånne «minions» i vernedrakter rundt her

TRYGG: Tarjei Bø og flere i OL-troppen føler seg svært trygge under OL i Beijing. Det skal dem i vernedrakter ha mye av æren for, mener OL-utøverne.

Den norske leiren har latt seg imponere de første dagene i Beijing. Spesielt smittevernet får stor ros fra norske utøvere og ledere.

Smittevernregimet er ekstremt i Kina, og svært langt unna det vi er kjent med hjemme i Norge. Men nettopp dette gjør at utøverne føler seg trygge.

– Akkurat nå tror jeg vi er på det tryggeste stedet på jord. Det var litt usikkert de siste dagene før vi reiste fra Seiser Alm, men når vi først er kommet hit så, bank i bordet, tror jeg det skal gå bra, sier langrennslandslagets Hans Christer Holund.

OL-personell i beskyttelsesdrakter passer på utøverne. Foto: Mark Schiefelbein

Den følelsen deler Marte Olsbu Røiseland.

– Jeg føler meg veldig trygg. Vi sitter med glass i mellom oss og tester oss hver dag. Jeg har ikke følt meg så trygg som jeg gjør nå på de siste to årene. Jeg tenker vi er på rett plass, egentlig, sier skiskytterstjernen.

– Det er veldig strenge regler, daglig PCR-testing, alle må ha munnbind og det blir nøye kontrollert. Det er ideell situasjon for en lege sånn sett, sier landslagslege Ola Berger til TV 2.

Intervjuene ble gjort før den positive testen til kombinertstjernen Jarl Magnus Riiber.

TRYGG: Marte Olsbu Røiseland sier hun føler seg godt tatt var på i OL. Foto: Fredrik Varfjell

Bø: – En drømmesituasjon

At smittevernet tas på så stor alvor som det gjør i Kina, er Tarjei Bø svært glad for.

– Jeg føler meg absolutt trygg. Når du er her, vil den minste antydning til noe sykdom gjøre at du på en måte blir utelukket fra gruppen. Sånn sportslig sett så er det en drømmesituasjon, både for leger og for oss, sier Bø til TV 2 som samtidig innrømmer usikkerhet knyttet til koronatestene:

– Du har en liten angst i deg konstant. Men den tror jeg ligger der uansett om du venter på noe. Om det er eksamensresultat, prøver på koronatesten, som er vår eksamen. Det blir den samme følelsen som alle kan kjenne seg igjen i.Noen av smittevernstiltakene som er under OL innebærer daglig PCR-testing, hotellene vaskes med klor, overflater sprites jevnlig og personell på arenaene og hotellene går rundt i heldekkende drakter.

– Smitteverntiltakene til kineserne er et nytt nivå, sier hopplandslagets Marius Lindvik til TV 2.

– Hvordan da?

– Det flyr jo hundrevis av sånne «minions» i vernedrakter rundt her. De tar smittevern på alvor, for å si det sånn.

SAFETY FIRST: Tarjei Bø og trener Egil Kristiansen tar sikkerheten på alvor i OL. Foto: Heiko Junge

Også langrennssjef Espen Bjervig var opptatt av kinesernes bekledning da han fikk spørsmål om han følte seg trygg med de smittevernstiltakene som er rundt landslaget i Beijing.

– Jeg hadde et vaskepersonell med fem personer i månedrakt på rommet mitt i går, så jeg tror ikke jeg har hatt det så rent før, sier Bjervig til TV 2 og ler før han legger til:- Det flyter bra, testing går greit, det vaskes, ordnes og styres. De er hyggelige, står på og jobber som bare det. Jeg tror ikke vi kunne fått det renere, mindre bakterier og mindre virus noen steder enn det de får til her.

Får skryt for anleggene: - Utenomjordisk

Men det er ikke bare smittevernet som får skryt. Også anleggene får flere plusser i margen - og vel så det.

– Anleggene er av nesten utenomjordisk kvalitet. De er fantastiske, og løypene er flotte. Jeg får også meldinger fra våre folk i Beijing om fantastiske anlegg, og Olympic Village (utøverlandsbyen) fungerer som en kule. Alt er på stell der, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Langrennstrener Ole Morten Iversen har beskrevet skiløypene som "velkjente" og «løyper han føler han har gått i før».

– Jeg har vært og gått i løypene og er imponert over det som har møtt meg. Det er en veldig fin og tøff løype, sier Iversen.