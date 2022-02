Kilde avfeide kjæresteplaner under OL. Så fikk han tenkt seg om

De færreste får muligheten til å ha med seg sine nære og kjære inn i den «lukkede loopen» som OL-arrangørene har organisert for å forsøke å holde korona-smitten borte fra lekene.

Et unntak er de som har en kjæreste som også er deltager. Og selv om han vedgår at han er heldig, er det lite hint av frustrasjon for Aleksander Aamodt Kilde også.

– Det er en tease. Du ser henne, men du kan ikke røre henne eller være med henne så mye, sa Aamodt Kilde til Olympic Broadcasting Service etter den første treningen i utforløypene i Yanqing torsdag.

På sin egen pressekonferanse senere utdyper den norske alpinstjernen om kjærlighetslivet med strenge koronarestriksjoner:

– Alle kjenner til den velkjente meteren … Den er ikke noe mindre den meteren her, sier Kilde til TV 2, mens Kjetil Jansrud flirer ved siden av.

YAleksander Kilde under pressemøtet med de norske alpintgutta i den olympiske landsbyen i Yanqing. Foto: Torstein Bøe / NTB Foto: Torstein Bøe

– Det er lite kontakt. Vi får spist litt måltider sammen, men bortsett fra det så er det veldig strengt, vil jeg si. Hun har sin boble, jeg har min boble. Vi prøver ikke å mikse. Vi er her for en ting og det er å kjøre renn, så kan vi henge sammen etterpå.

Måtte tenke

Stjerneparet snakkes om også langt utenfor Norges grenser. Reuters ville vite om Kilde hadde lagt planer for valentines day (14. februar).

Da la Kjetil Jansrud armene rundt lagkompisen, for spøkefullt å vise territorium.

– Jeg blir nok i boblen med romkameraten min, flirer Kilde før han tilsynelatende blir usikker på datoen.

– Jeg vet ikke om jeg fremdeles er her, men om jeg er, så får vi se. Det blir nok ingenting spesielt, fortsetter han, før han tenker seg om og vedgår:

– Det blir kanskje litt…

– Det var mange mulige feller i det spørsmålet, lo romkamerat Jansrud da.

Shiffrin er nok trolig inneforstått med at det blir en nedtonet valentinsdag. Og litt får de da også sett hverandre, om enn gjennom plexiglass som skiller spiseplassene i Olympic Village.

– Det er fint å ha henne her og vi kan spise middag sammen, det er ikke noe problem. Vi nyter det når vi kan, sier Kilde.

Aleksander Aamodt Kilde klemmer sin kjæreste Mikaela Shiffrin etter hun vant storslalåmrennet for kvinner under verdenscupåpningen i Sölden. Slike scener får vi trolig ikke se i Beijing. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Vi prøver å være forsiktige, fordi om vi får covid så er konsekvensene så store.

Spesiell løype

Nordmannen skal først i ilden av de to. Allerede søndag er Aleksander Aamodt Kilde blant de største favorittene i Beijing-utforen.

På dagens trening ble 29-åringen nummer sju, en trening som ble preget av at ingen av de store hadde kjørt løypen tidligere.

– Det er en spesiell utforløype, og det var mange som ikke kom til mål. Slik er det vel første gang, spesielt en rask løype med vanskelige passasjer som er vanskelige å gjennomføre 100 prosent. Det en løype som skiller seg fra de utforløypene vi kjører vanligvis.