Missedronning funnet død – etterforskning viser mannens morbide plan

Ifølge russiske medier ble Kseniya Popova drept av ektemannen sin etter en krangel.

Han ble varetektsfengslet etter å ha innrømmet å ha tatt livet av sin kone, før han senere trakk tilbake tilståelsen.

Kontaktet selv politiet

Russia Today skriver at ektemannen kontaktet politiet 10. januar og fortalte at kona var forsvunnet. Han hevdet at hun hadde dratt til Dubai og tatt en båttur til Sør-Afrika. Han hevdet det var på båtturen at hun sluttet å svare på meldingene hans.

Ifølge den statseide nyhetskanalen har politiet grunn til å tro at denne tidslinjen ikke er riktig.

Etterforskere har angivelig oppdaget at kona hans aldri forlot Russland. Politiet skal ha sporet telefonen hennes og konkludert med at den aldri forlot Moskva.

TRISTE NYHETER: Kilden God kveld Norge har snakket med var i sjokk over dødsfallet. Foto: Gagarin Viktor

Mistanken vokste seg stadig større

Slektningene til den russiske skjønnheten skal ha sagt at meldingene de mottok av henne ikke lignet det de vanligvis pleide å motta. Etter politiets intervju med familien hennes ble det sådd tvil om forklaringen til ektemannen.

Mistanken vokste da de oppdaget at han hadde sendt datteren sin hjem til en venn et par dager i august, samtidig som han ble sett ta enorme søppelsekker ut av huset.

Det ble også oppdaget at han solgte leiligheten og bilen sin, som etterforskerne ønsket å ransake.

MODELL: Popova har hatt flere modelloppdrag. Foto: Gagarin Viktor

På et senere tidspunkt innrømmet ektemannen at politiets teori stemte, og at han hadde kvittet seg med levningene hennes i en elv. Han forklarte også at han holdt liv i Instagram-profilen hennes i flere måneder etter drapet for å fjerne mistanke fra seg selv.

Som sagt er dette en tilståelse han senere har trukket.

Skjønnhet

Popova ble født i Novokuznetsk i Sibir og var en berømt skjønnhetsdronning.

Hun har blant annet vunnet den prestisjefulle konkurransen Miss Kuzbass i 2010 og året etterpå var hun blant dem som ble vurdert i Miss Russland.

Da hun ble litt eldre flyttet hun til Moskva med ektemannen sin på grunn av hans arbeidssituasjon. Ektemannen har tidligere arbeidet som en embetsmann i hjembyen deres og ble tilbudt en sjefsrolle for undergrunnsbanen i den russiske hovedstaden.

God kveld Norge har snakket med en kilde nær modellen, som sier dødsfallet kom som et stort sjokk og er svært tragiske nyheter.