Mann tiltalt for drapet på Renate (42)

Det kommer frem i en tiltalte tatt ut av statsadvokatene i Hordaland, Sogn og Fjordane.

Ifølge tiltalen slo mannen Renate Strand Normann gjentatte ganger i hodet med en trestokk.

Slagene medførte omfattende skader, og hun døde etter kort tid.

UNDERSØKELSER: Krimteknikere på åstedet like etter drapet. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Mannen i slutten av 40-årene er også tiltalt for grov vold, mishandling og trusler mot en tidligere ektefelle.

Statsadvokaten har lagt ned påstand om forvaring.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med mannens forsvarer Jørgen Riple, uten hell.



Bistandsadvokaten til de etterlatte etter 42-åringen Bjarte Aarlie sier til TV 2 at familien er lettet og glad over at de kan få en avslutning på saken, og ta et steg videre.

– De er fattet ut i fra slik situasjonen er, Men de har gjentatte ganger tenkt: «Hvorfor skulle dette skje med henne?» sier Aarlie.

42-åringen etterlot seg en sønn og foreldre.

Saken er foreløpig ikke berammet i tingretten, men ifølge Aarlie ligger det an til å saken vil komme opp for retten mot sommeren.