Mika skal lede Eurovision 2022

I år skal en av de største sangkonkurransene, Eurovision Song Contest, arrangeres 10.-14. mai.

I fjor kunne hardrockbandet Måneskin stikke av med førsteplassen, noe som gjør at konkurransen denne gang skal finne sted i den italienske byen Torino.

Onsdag ble det avslørt hvem som skal være programledere, og i år fikk popsensasjonen Mika den prestisjefylte oppgaven.

– Mer enn noen gang tror jeg på viktigheten av et internasjonalt fellesskap i våre felles verdier. Jeg tror på foreningen av mennesker, bryte ned vegger for å feire våre likheter like mye som våre forskjeller. Vi kan gjøre det takket være musikk, noe som er den mest universelle formen for uttrykkelse. Eurovision er dette og så mye mer, sier Mika til Eurovision.tv.

SANGER: Mika sammen med den italienske artisten Laura Pausini. Foto: Maurizio D'avanzo / IPA

Sangeren og pianisten Michael «Mika» Holbrook Penniman (38), slo gjennom i 2007 med suksesslåten «Grace Kelly». Låten har over 250 millioner avspillinger på strømmetjenesten Spotify og ligger på toppen av alle sangene hans.

Sammen med Mika skal Eurovision 2022 ledes av den italienske artisten Laura Pausini (47) og TV-personligheten Alessandro Cattelan (41).

Pausini blir omtalt som en av de mest kjente italienske artistene, skriver Eurovision på deres hjemmeside. Hun har vunnet flere store priser, som Grammy Award og Golden Globe. Cattelan er mest kjent fra programmet Total Request Live, som ble sendt på italienske MTV.

I mai skal de tre stjernene presentere årets deltakere og til slutt kåre en vinner av Eurovision Song Contest 2022.