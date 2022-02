Videosamtalen reddet livet til Nina (2)

Lørdag 30. oktober i fjor så Milenko og Wenche frem til en hyggelig kveld med sine fire barnebarn hjemme i Drammen. To år gamle Nina var i full gang med å leke, før hun satte seg ved kjøkkenbordet for å spise noen klementinbåter.

Noen minutter senere ble den hyggelige kvelden brått dramatisk.

– Nina satte seg på fanget mitt rett etter hun hadde spist disse klementinene. Jeg så på TV i stuen. Vi lekte og tullet litt da hun plutselig begynte å flakke med øynene før hodet hennes falt ned. Hun ble blek i ansiktet og hadde blod på leppene, forteller bestefaren Milenko.

– Vi ble utrolig redde.

FØRSTE MØTE: Milenko Hereta, synes det var hyggelig å møte overlege Åke Erling Andresen igjen etter ulykken. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Bestefaren var rask til å ringe 113 da han skjønte at Nina ikke fikk puste. Han fikk en lenke tilsendt på SMS som gjorde at han kunne starte en videosamtale med sentralbordet.

I Drammen kommune har de brukt denne videotjenesten som kommuniserer med det akuttmedisinske sentralbordet (AMK) siden april 2021.

Fikk instruksjoner ved hjelp av video

Hjemme hos besteforeldrene i Drammen fikk Milenko og kona instruksjoner av AMK om hva de måtte gjøre for å redde den bevisstløse toåringen.

Mlienko filmet situasjonen, mens kona utførte instruksjonene fra helsepersonellet.

– Vi ble forklart hvordan vi skulle holde henne og presse på magen for å få henne til å kaste opp. På denne måten skulle vi frigjøre luftveiene, forklarer Milenko.

– Det var veldig ubehagelig, spesielt når det er det lille barnebarnet ditt. Men med god veiledning fra ambulansepersonellet fikk vi det til. De var så rolige og enkle å forstå, fortsetter han.

– En stor forbedring

Overlege ved Drammen sykehus, Åke Erling Andresen, forteller at videotjenesten gjør det enklere for 113 å hjelpe dem som ringer inn i de kritiske minuttene før ambulansen ankommer skadestedet.

NYTTIG PÅ FLERE MÅTER: Overlege ved Drammen sykehus, Åke Erling Andresen, forteller at den nye videoløsningen på mobiltelefon kan være nyttig ved for eksempel trafikkulykker. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Videotjenesten er en stor forbedring for oss. Før måtte man helt frem til ulykkesstedet for å se hva som hadde skjedd. Var det så alvorlig som man kunne frykte, eller var det kanskje ikke det? At vi nå har mulighet til å få levende bilder allerede på vei til skadestedet gjør at vi kan vi forberede oss med riktig bruk av ressurser og legge plan A, B og C, sier Andresen.

Kritiske minutter

Omtrent ti minutter inn i hendelsesforløpet ankom ambulansen besteforeldrene i Drammen.



– Dette var et lokalt oppdrag så det var ikke langt for oss å kjøre. Vi fikk beskjed om at det var et barn som ikke pustet og var bevisstløs. En sånn melding regner vi som svært alvorlig, sier Andresen, som var en del av ambulansepersonellet på stedet.

– På vei til skadestedet fikk vi videolinken som gjorde at vi kunne se det som ble beskrevet. Da fikk vi bekreftet at det var viktig å komme fort frem.

Andresen og makkeren ga Nina surstoff slik at hun etter hvert kom til bevissthet igjen. Nina ble deretter sendt videre til legevakten for observasjon.

– Vi vet ikke helt hvordan alt skjedde. Vi så at hun slukte disse klementinene, men det var ingen antydning til at hun fikk problemer med pusten før hun plutselig svimte av litt senere, forteller Milenko.

– Jeg har jo aldri opplevd noe lignende, så vi visste ikke hva vi skulle gjøre. Heldigvis fikk vi god og profesjonell hjelp gjennom denne videotjenesten. Men jeg håper vi aldri opplever noe sånt igjen. legger han til.

Innen sommeren 2022

Det vil være Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO) som tilbyr videotjenesten til alle landets legevakter og AMK-sentraler på sikt.

– Hvis utviklingen fortsetter som i siste del av 2021, vil det være mulig å kommunisere med publikum via video hos de aller fleste AMK-sentraler og legevaktsentraler innen sommeren 2022, sier Lars Erik Tandsæther, administrerende direktør i HDO.

VALGFRITT: Åke Erling Andresen forteller at det alltid er pasienten som velger om de ønsker å starte en direktesendt video med AMK-sentralen. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Tandsæther opplyser om at det allerede er 15 av 16 AMK-sentraler og 61 av 96 legevaktsentraler over hele landet som per i dag tilbyr sine innringere videosamtale.

I Helse Sør-Øst, hvor Drammen hører til, er videotjenesten nå tatt i bruk av alle AMK-sentralene. Det betyr at du kan snakke med 113 via video i Innlandet, Oslo, Vestre Viken, Sørlandet og Vestfold og Telemark.

Hoppet og danset

Etter noen timer på observasjon hos legevakten, kunne alle være sikre på at det hadde gått fint med Nina. Da hun kom tilbake til besteforeldrene senere samme kveld, både danset og hoppet hun rundt på kjøkkengulvet.

Det forteller Milenko, mens han stolt viser frem en film av barnebarnet sitt.

– Det var en stor lettelse å se at hun hadde det så fint etterpå og at alt gikk bra. Jeg måtte jo sende denne filmen rett til foreldrene!