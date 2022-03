Så langt har lading av elbiler ganske enkelt bestått i følgende: Én ende av en ledning er koblet til strømkilde – den andre til bilen. Det enten du lader fra en stikkontakt, ladeboks eller fra en hurtiglader.

Men slik kommer det ikke til å fortsette å være mye lenger.



Kinesiske Nio har allerede åpnet sin første batteribytte-stasjon i Norge. Her bytter du hele batteripakken på noen minutter, i stedet for å lade den opp.



Fra en rekke hold jobbes det med løsninger for å lade trådløst.

Består av to deler

Nå viser Continental sin nye robot for trådløs lading av bilen. De samarbeider med startup-selskapet Volterio og er godt i gang med utviklingen. Etter planen skal en produksjonsklar robot være klar rundt sommertider i år. Planen er så å starte kommersiell produksjon i 2024.

Ladeløsningen består enkelt forklart av to deler: En festes på undersiden av bilen, en annen ligger på bakken, for eksempel på garasjegulvet ditt. Så er det bare å parkere bilen over platen på gulvet og ladingen kan startes automatisk.

Systemet til Continental og Volterio består av en ladeplate under bilen – og en mottager festet til bilen. Foto: Continental.

Ettermonteres

For at de to enhetene skal oppnå kontakt med hverandre, stilles det noen krav til selve parkeringen. Her er det 30 centimeter slingringsmonn, avviker du fra det, må bilen flyttes nærmere slik at ladeplaten oppnår kontakt med enheten på bilen.

Så langt er samarbeidspartnere sparsommelige med informasjon rundt hvordan dette skal integreres i bilens ladesystem. De nøyer seg med å si at det nye systemet skal kunne ettermonteres på både elbiler og ladbare hybrider. Vi får heller ikke vite noe om hva dette vil koste.

Flere aktører jobber med systemer for trådløs lading, det er ikke lenge til elbileiere kan ha mye å velge mellom på dette området.

Levere 22 kW

I utgangspunktet er det trådløse ladesystemet beregnet på private kunder og lading i garasjer/parkeringshus. Løsningen Continental og Volterio har vist nå, skal kunne levere inntil 22 kW. Da snakker vi hjemmelading som bør holde for de aller fleste.

Men de to samarbeidspartnerne jobber også med teknologi som skal kunne levere 50 kW, da med tanke på å rulle ut dette på offentlige ladestasjoner. Dette skal ligge litt lenger frem i tid.

