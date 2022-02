Demonstranter ber Donald Trump om hjelp

Statsministeren i Canada nekter å treffe demonstrantene, som politiet antar at er bevæpnet. Nå vurderer politiet å be Forsvaret om bistand.

De demonstrerer mot koronarestriksjoner og stjeler fra de hjemløse. De er rasende på statsminister Justin Trudeau, og det de mener er urimelige vaksinekrav.

– Jeg har med Trump-banneret fordi vi trenger hjelp fra USA, og fordi jeg tror Biden er like ille som Trudeau, sier demonstrant Amanda Reid.

TRUMP-TILHENGER: Amanda Reid deltar på en demonstrasjon i Ottawa og forteller at hun ønsker hjelp fra USAs tidligere president Donald Trump. Hun har tatt med seg et Trump-banner på demonstrasjonen. Foto: Skjermdump, AFP.

Hun har reist fra hjembyen Kitchener til Canadas hovedstad for å demonstrere mot koronarestriksjonene. Når nyhetsbyrået AFP møter henne, hyller hun nabolandets tidligere president.

– Jeg vil reise til USA. Jeg elsker USA og jeg elsker Donald Trump. Vi vil ha ham tilbake, sier Reid til AFP.

Reid ber USAs tidligere president Donald Trump om hjelp til å stoppe canadiske myndigheters vaksinekrav.

SAMLET: Lastebilsjåfører og støttespillere er samlet for å demonstrere i Canadas hovedstad Ottawa. De protesterer blant annet mot myndighetenes koronarestriksjoner. Bildet er tatt 31. januar 2022. Foto: Blair Gable / Reuters.

Flere har reist til den canadiske hovedstaden med hakekorsflagg, mens andre har urinert på krigsmonumenter.

De siste seks dagene har demonstrantene viftet med det canadiske flagget og krevd «frihet».

– Ytringsfrihet er en hjørnestein i demokratiet vårt. Men nazi-symboler, rasistiske bilder og skjending av krigsminner er ikke det, sa statsminister Justin Trudeau på en pressekonferanse mandag.

ALVORLIG: Statsministeren i Canada, Justin Trudeau, sier han ikke vil treffe demonstrantene og gi etter på deres krav. Foto: Adrian Wyld / The Canadian Press.

Tusenvis av demonstranter og hundrevis av lastebiler har de siste dagene sperret av veiene i Ottawa. Statsministeren sier han nekter å treffe demonstrantene, som han forteller har stjålet mat fra hjemløse.

– Vi vil ikke gi etter for de som vifter med rasistiske flagg. Vi vil ikke gi etter for de som driver med hærverk eller ødelegger krigsminnene til våre veteraner, sa Trudeau.

Statsministeren har uttalt at demonstrasjonene, som nå utfolder seg i landet, er et tydelig bevis på hvordan desinformasjon og konspirasjonsteorier sprer seg.

Demonstranter antas å bære våpen

Det har blitt samlet inn millioner av dollar til å finansiere en såkalt «frihetskolonne» av lastebiler fra hele landet til Ottawa.

PROVOSERER: En demonstrant står bak en pappfigur av den canadiske statsministeren Justin Trudeau under en av demonstrasjonene i Ottawa. Bildet er fra 29. januar 2022. Foto: Patrick Doyle / Reuters.

Demonstrasjonen har blant annet fått støtte fra USAs tidligere president Donald Trump, skriver NTB.

Lastebilsjåførene er rasende på et mandat som krever at sjåførene som reiser inn i Canada må være fullvaksinert eller møte krav om tester eller karantene. De protesterer også mot andre koronarestriksjoner og krav om bruk av munnbind.

Onsdag advarte politiet i Ottawa at de ikke hadde nok ressurser til å fjerne alle lastebilene i hovedstaden. Ifølge The Guardian sa politisjef Peter Sloley at de vurderer å be om hjelp fra militæret.

VED: Lastebilsjåfører bærer ved til komfyren de har i lastebilene sine. De deltar på en demonstrasjon mot koronarestriksjonene i Ottawa. Foto: Patrick Doyle / The Canadian Press.

Men demonstrantene antas også å ha våpen. Derfor mener politisjefen at å sette inn militærstyrker også kan medføre en stor risiko. Ifølge CNN sa en talsperson for Canadas forsvarsminister at de ikke har noen planer om å involvere seg.

«De canadiske væpnede styrkene er ikke involvert i rettshåndhevelse i denne situasjonen», sa Daniel Minden i en uttalelse onsdag.

90 prosent av sjåførene er vaksinert

Omfanget av demonstrasjonene har gitt seg noe, men det er ventet at de vil eskalere til helgen.

– Oppførselen som har blitt vist denne helgen representerer ikke dere, sa Justin Trudeau til lastebilsjåførene etter helgens demonstrasjoner.

PÅGÅR: Demonstrasjonene i Ottawa har pågått i nesten en uke. Her går demonstranter forbi lastebiler som står parkert midt i byen. Bildet er tatt 2.februar 2022. Foto: Adrian Wyld / The Canadian Press.

Statsministeren takket lastebilsjåførene som har valgt å vaksinere seg mot covid-19, og som under pandemien har holdt økonomien i gang.

– Til de 90 prosent av lastebilsjåførene som har vaksinert seg, takk.

Godt over 80 prosent av innbyggerne i Canada er vaksinert mot covid-19.