Slipper dokumentar om omdiskutert serie

GOD KVELD NORGE (TV 2): Torsdag slipper HBO Max dokumentaren til den omdiskuterte serien «And Just Like That...».

Rett før jul fikk en av 2000-tallets største serier, «Sex and the City», en etterlengtet oppfølger, som har rullet og gått på streamingplattformen HBO frem til nå.

Torsdag slippes den siste episoden av «And Just Like That...», samtidig som det også kommer en dokumentar som tar med seerne bak kulissene.

Traileren til den nye sesongen er publisert på YouTube, med en vel så kryptisk kommentar under.

«Denne sesongen går kanskje mot slutten, men vi er ikke ferdige helt ennå», står det under videoen som HBO Max har lagt ut.

Om denne kommentaren sikter til dokumentaren som slippes samtidig, eller om de hinter til en sesong 2, er fremdeles uvisst.

Anklaget for seksuelle overgrep

Dokumentaren, som er regissert av Fabien Constant, vil inkludere intervju med blant annet de tre hovedrolleinnehaverne Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon og Kristin Davis.

Den første sesongen av «And Just Like That...» har blitt nedbrutt av kontroverser som involverer Chris Noth, karakteren «Mr. Big» i både originalserien og oppfølgeren. I sistnevnte har han ikke en like stor rolle som i originalen, da han dør i første episode.

Han skulle likevel delta i siste episode gjennom et tilbakeblikk, men ble fjernet fra episoden da han i desember 2021 ble beskyldt for å ha utsatt to kvinner for seksuelle overgrep i henholdsvis 2004 og 2015.

ANKLAGES: Sex and the City-skuespiller Chris Noth anklages for flere seksuelle overgrep. Foto: Joel C Ryan

Ytterligere to kvinner har nå stått frem med anklager mot Noth som omhandler trusler og seksuelle krenkelser.

Selv avviser Noth at tilfellene har funnet sted, eller at de har skjedd uten samtykke.

Dokumentaren kan streames på HBO Max fra torsdag 3. februar.