Bli med på innsiden av OL-bobla

Fotografer fra Associated Press fikk et unikt innblikk i Kinas knallharde smitteregime.

Kinas knallharde regime for å holde utøverne inne og viruset ute

Fra det øyeblikket en OL-deltaker setter sin fot på kinesisk jord, tråkker de inn i en «boble» - et strengt regime bestående av nesepinner, latexhansker, metalldetektorer, sprit, gjerder og vakter. Alt for å holde deltakerne inne og koronaviruset ute av de olympiske leker.

Foto: Kiichiro Sato Det starter allerede på flyplassen, hvor arbeidere i hvite, heldekkende vernedrakter geleider atleter, støtteapparat og journalister igjennom de første prosedyrene. Foto: Pavel Golovkin Foto: Mark Schiefelbein

Ifølge AP får deltakerne kun love til å bevege seg mellom arenaene og hotellet de bor på, og transporten forgår i egne busser.

DELTAKERBUSS: En arbeider desinfiserer en shuttlebuss. Foto: Jae C. Hong / AP

RUSHTID: På innsiden av en shuttlebuss på vei igjennom Beijing. Foto: Jae C. Hong / AP

ANNKOMST: Vakter åpner porten til et deltakerhotell i Beijing. Foto: Jae C. Hong / AP

Vaktholdet er strengt rundt de forskjellige arenaene. Området er helt inngjerdet og vaktene passer på at ingen uvedkommende slipper inn.

BEIJING: Tre kinesiske vakter patruljerer området. Foto: Mark Schiefelbein / AP

VOKTER: To vakter utenfor Wukesong Sports Centre hockeyarena Foto: Jeff Roberson / AP

INNGJERDET: Selv mediesenteret er strengt bevoktet. Foto: Jae C. Hong / AP

SIKKERHETSKONTROLL: To arbeidere setter opp metaldetektorer ved inngangen til mediasenteret Foto: Jae C. Hong / AP

Foto: Natacha Pisarenko En kinesisk tillskuer tar et bilde inn i et olympisk område hun ikke kommer inn i. Photo: AP/Natacha Pisarenko Foto: Anthony Wallace Deler av det norske OL-teamet poserer på innsiden av den olympiske landsby. Foto: Anthony Wallace via AP

Desinfiserende midler sprayes overalt, mens de som bor på innsiden av «boblen» jevnlig må teste seg for korona, ta temperaturen og være på vakt for symptomer på smitte. Målet er å holde de olympiske leker fri for smitte og å beskytte den kinesiske befolkningen fra importsmitte.

SMITTEFRITT: En arbeider i fullt verneutstyr desinfiserer en sikkerhetskontroll i Yanging distriktet i Beijing. Foto: Mark Schiefelbein / AP

TESTING: En helsearbeider på vei inn i et hotellrom for å ta en koronatest på en deltaker. Foto: Pavel Golovkin / AP

TESTSTASJON: Det vil bli gjennomført svært mange koronatester i løpet av OL. Foto: Natacha Pisarenko / AP KONTAKTFRITT: Maten serveres ved hjelp av roboter på mediesenteret. Foto: Jae C. Hong / AP