Jan Helge Andersen med ny forklaring om kniven

Andersens vitnemål ble avgjørende for å få dømt Viggo Kristiansen (42) til 21 års forvaring for voldtektene og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han slapp forvaring, blant annet fordi han bidro til å oppklare de grusomme drapene i Baneheia.

Kniven, eller knivene, som ble brukt under drapene, er ikke kommet til rette. Under etterforskningen i 2000 forklarte Andersen at det var Kristiansen som tok hånd om drapsvåpenet.

Andersen forklarte i detalj om hvordan kameraten vasket kniven godt i en vanngrop nær åstedet. Ifølge Andersen brukte Kristiansen både mold og gress for å skure kniven ren på en svært grundig måte.

Ny forklaring

I fjor ble dommen mot Viggo Kristiansen gjenåpnet. I flere måneder har Oslo politidistrikt etterforsket Baneheia-saken på nytt.

HJEMVEIEN: På vei hjem fra Ila fengsel for siste gang stoppet Viggo Kristiansen og faren Svein Kristiansen på Cirkle K Nykirke for å kjøpe pølse, brus og kaffe. Foto: Frode Sunde / TV 2

I oktober ble begge de domfelte tatt inn til lange avhør på politihuset i Oslo.

Da forklarte Andersen at det var han selv som vasket kniven etter drapene.

«Han tror kanskje det var han som vasket den, fordi han vet han var “nedi bekken der”. Kniven ble vasket der fordi det var det eneste stedet med vann i nærheten av der de var», sier han i avhør.

DREPT: Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen ble drept i Baneheia i mai 2000. Her er de avbildet to år tidligere. Foto: Privat

Først stopper avhøreren ham og påpeker at Andersen tidligere har sagt at kniven ble vasket i en liten dam ved åstedet – ikke i en bekk.

Andersen svarer videre at det går et lite rør ut ved åstedet som blir til en dam eller en liten bekk.

Tror han tar feil

Nå forklarer Andersen at han brukte mose til å vaske kniven. Han brukte også mose til å skrubbe sine egne hender, forklarer han.

Deretter, sier Andersen, ga han kniven til Kristiansen.

Avhøreren påpeker at han tidligere har forklart at det var Kristiansen som vasket kniven. Politibetjenten påpeker at forklaringen i 2000 var detaljrik, blant annet sa Andersen at Kristiansen brukte «mose, mold og annet».

Da svarer Andersen at han «tenker han tar feil nå», men han klarer ikke å «se situasjonen foran seg tydelig».

Han sier at han innser at det er to ulike versjoner, og at den som er fra tidligere avhør, «sikkert er den riktige».

Det er imidlertid ikke bare forklaringen rundt håndteringen av drapsvåpenet politiet har reagert på i avhør.

Merker seg to ting

Andersen har hele tiden vært tydelig på at Viggo Kristiansen var den mest aktive på åstedet. Dette ble han trodd på i retten tidlig på 2000-tallet.

IDYLL: Baneheia er et svært populært turområde. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Politiet reagerer derfor nå på Andersens forklaring konfrontert med at det er funnet DNA de mener stammer fra ham seks steder på Lena Sløgedal Paulsen, jenta han ble frifunnet for å ha drept.

Ifølge TV 2s opplysninger mener politiet at de nye sporene er forenlig med at Andersen har begått overgrep mot begge jentene – ikke bare én av dem.

Samtidig er det ikke funnet noen tekniske spor som knytter Kristiansen til åstedet eller ofrene.

Verken statsadvokat Andreas Schei eller Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker å kommentere avhørene. Det gjør heller ikke Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin.

Slik forklarer han funnene

Konfrontert med de nye DNA-funnene sier Andersen at han ikke vet hvordan sporene er blitt avsatt. Han sier at han i så fall må ha «blacket ut».

Avhøreren ber han beskrive hva «blacket ut» betyr.

«Han kan ikke finne noe i hodet sitt som kan tilsi at han har begått overgrep mot to jenter. Med «blacket ut» mener mistenkte at han ikke husker, altså at det er helt borte», heter det i avhørsrapporten.

Andersen legger til at han ikke kan huske å ha «blacket ut» tidligere, men han sier at han aldri har vært i en så stressende situasjon som dette tidligere.

«Mistenkte kan ikke på noen som helst måte huske å ha utført to overgrep. Ikke i det hele tatt», sier han ifølge avhørsrapporten.

Ekspert: – Svært lite sannsynlig

Vitnepsykolog Ellen Wessel, som foreleser på Politihøgskolen, sier at det er god grunn til å være skeptisk når en person som mistenkes for en straffbar handling, sier at han ikke husker hendelsen.

Unntaket er hvis vedkommende er psykotisk, kraftig ruspåvirket eller har fått en hodeskade som påvirker hukommelsen.

– At en har blokkert ut en tidsavgrenset del av en hendelse, er svært lite sannsynlig, sier Wessel.

EKSPERT: Vitnepsykolog Ellen Wessel mener det er god grunn til å være skeptisk når en mistenkt person ikke husker hendelsen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun forklarer at forskning viser at stressende og traumatiske situasjoner fører til at hjernen aktiveres på en måte som gjør at lagringen av minnene styrkes.

– Noen detaljer kan falme, men de sentrale hendelsene huskes veldig godt. Vi er veldig skeptiske når noen påberoper seg hukommelsestap under en handling. Alt tyder på at de husker det svært godt, sier hun.

Wessel forteller at det er gjort forskning på drapsmenn som i begynnelsen påsto hukommelsestap, men som senere har erkjent drap.

– Da har det vist seg at de husker svært godt fra hendelsen. Det samme gjelder med personer som har vært utsatt for krig og tortur.

Reagerer på forklaring

Hun mener altså at det er svært lite sannsynlig at en glemmer vesentlige detaljer fra en dramatisk hendelse.

MANGEÅRIG HJEM: Viggo Kristiansen har bodd, studert og jobbet ved Ila fengsel i nesten 20 år. Foto: Eivind Pedersen / Støttegruppa for Viggo Kristiansen

Hun får støtte av psykologspesialist Pål Grøndahl.

– All forskning tyder på at dersom du har vært med på noe dramatisk, unikt eller spesielt, så sitter minnet limt til hukommelsen. Det vil neppe forsvinne. Det kan gradvis svinne litt hen i tydelighet og styrke, men det blir ikke borte, sier han.

– Er forskningen helt entydig?

– Helt entydig. Det finnes ikke vitenskapelig støtte for en idé om at vi fortrenger de dramatiske tingene.

ERFAREN: Psykologspesialist Pål Grøndahl mener det er usannsynlig at Jan Helge Andersen har glemt sentrale detaljer fra drapet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Når det gjelder Andersens forklaring om at han skal ha «blacket ut», sier Grøndahl at han «ikke ønsker å være altfor spesifikk», men han sier likevel:

– Jeg synes å se at noen detaljer huskes svært godt, for så å ikke huske noen ting, for så å huske detaljer fra en hendelse han sier at han ikke husker noe av. Det er inkonsekvent, sier han.

Andersens forsvarer, Svein Holden, ønsker ikke å kommentere det Grøndahl og Wessel sier.

Han ønsker heller ikke å svare på om han og hans klient vil bestride kvaliteten på DNA-bevisene som politiet har fremlagt for Andersen.