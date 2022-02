Ny utvikling i boligmarkedet overrasker: – Det har vært helt galimatias

I motsetning til ekspertenes spådommer, selges boliger for langt over prisantydning i begynnelsen av 2022. Meglerne peker på flere mulige årsaker.

Torsdag publiserte Eiendom Norge sin månedlige boligprisstatistikk, hvor det kom frem at boligprisene steg med 4,8 prosent i januar.

– Det er normalt at boligprisene stiger mye i januar, kjent som den såkalte januareffekten. Men oppgangen i boligprisene i januar i år er den sterkeste i boligprisstatistikkens historie, og oppgangen er bredt forankret i hele landet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han mener den sterke oppgangen henger sammen med at det er få boliger til salgs på markedet.

– Det var få boliger på markedet ved inngangen til året, og det er en betydelig nedgang i antall nye boliger på markedet i januar sammenlignet med tidligere år. Antall usolgte boliger ligger på et markant lavere nivå enn i januar 2017, da boligmarkedet kokte, sier Lauridsen.

910.000 over takst

Vanligvis ligger det i overkant av 1000 bruktboliger ute på markedet i Oslo. Per nå er det til sammenligning bare rett over 800 boliger ute.

– I hovedstaden ligger det færre boliger ute enn det er meglere, sier eiendomsmeglerfullmektig Ulrik Tandberg Bøe i Nordvik Bolig til TV 2.

Bøe trekker frem et eksempel som viser utviklingen i markedet.

HØY ETTERSPØRSEL: Eiendomsmeglerfullmektig i Nordvik Bolig Ulrik Tandberg Bøe viser til et skifte i boligprisene. Foto: Aktiv

– I mai i fjor ble en leilighet på Grünerløkka i Oslo prøvd for salg. Den lå ute for i underkant av fem millioner, men ble ikke solgt. Dette til tross for 11 interessenter, sier Bøe.

I midten av januar i år ble den samme leiligheten relansert på markedet, med en prisantydning på 4.890.000 kroner. Denne gangen hadde antall interessenter nærmest femdoblet seg fra fjoråret.

Leiligheten på Grünerløkka hadde problemer med å få solgt mai 2021. Dette var ikke lenger en bekymring i inngangen av 2022. Foto: Andrey Belov-Belikov/H5 Property

– Det var hele syv budgivere, og leiligheten gikk for 910.000 kroner over takst, sier Bøe, og legger til:

– Dette er et ekstremt tilfelle. Men boligprisene har likevel vært helt galimatias den første måneden av 2022, sier Bøe.

Spesiell januar

Også en annen leilighet i Oslo ble nylig solgt for langt over takst. Eiendomsmegler Kasper Hillås i Nordvik la ut en treroms like ved Slottet fredag 21. januar med en prisantydning på 5.990.000 kroner, og i løpet av helgen hadde over 20 meldt seg på visning.

– Det ble gjennomført noen privatvisninger i løpet av uken, men stort sett alle møtte opp på fellesvisningen. Det var 35 stykker innom visningen, som resulterte i en budrunde med totalt tre budgivere, sier Hillås.

Denne leiligheten like ved Slottet i Oslo ble solgt for 560.000 kroner over takst. Foto: Øivind Fykse Engelschiøn Les mer Denne leiligheten like ved Slottet i Oslo ble solgt for 560.000 kroner over takst. Foto: Øivind Fykse Engelschiøn Les mer

Budrunden endte nesten 10 prosent over prisantydning, med en salgssum på 6.550.000 kroner. Boligen lå dermed kun 10 dager på nett før den ble solgt.

Administrerende direktør Martin Kiligitto i Nordvik sier januar har vært en veldig spesiell måned, fordi de ser en nedgang i volumet på omtrent 10 til 20 prosent.

Administrerende direktør Martin Kiligitto i Nordvik. Foto: CF-Wesenberg

– Det som er overraskende når man ser på alle faktorene som nå påvirker folks økonomi, er hvor rask omløpshastigheten er og hvor høye prisene er. Boligene er blitt solgt veldig raskt i januar, og de går oppimot fire til fem prosent over prisantydning. Vi hadde forventet en mer moderat start på året, så prisveksten er definitivt den store overraskelsen, sier Kiligitto.

Boligselgere sitter på gjerdet

Direktøren mener situasjonen viser at folk fortsatt er veldig interessert i å kjøpe eiendom, og peker på tre hovedårsaker til nedgangen i boliger på markedet.

– Det store presset på fritidseiendommer i 2021, at det ble solgt mange eiendommer på slutten av 2021 og at den nye avhendingsloven trådte i kraft første januar. Det sistnevnte har medført at det tar noe lengre tid å få gjort en bolig til markedsføring, sier Kiligitto.

Som en konsekvens av dette, har Nordvik opplevd at boligselgere har blitt sittende litt på gjerdet i januar.

– Det er også andre faktorer som kan påvirke dette, blant annet økte strømpriser, renteheving og nedstengningen som i tillegg kan ha gjort at flere vil vente. Våre vurderinger er at vi kommer til å oppleve en sterk vår, med en betydelig økning i volum det neste kvartalet, sier Kiligitto.

Administrerende direktør Karsten Onsrud i Aktiv Eiendomsmegling peker også på lavt tilbud og høy etterspørsel i boligmarkedet.

Administrerende direktør Karsten Onsrud i Aktiv Eiendomsmegling. Foto: Aktiv

– Vi opplever at det er mange interessenter og kjøpere, og med et lavere tilbud gir dette stor rift om boligene som ble lagt ut i januar. Vi ser at de fleste boligene går over prisantydning, eller på prisantydning, sier Onsrud.

Han tror også at det lave tilbudet til dels skyldes endringene i avhendingsloven – som førte til at mange valgte å selge før jul.

– I tillegg til at de som ikke fikk solgt før nytt år, må oppdatere sine takster etter nye krav – det har medført noe forsinkelse i tilbudet.

Spår flere boliger på markedet

Henning i Lauridsen i Eiendom Norge sier den nye avhendingsloven, som trådte i kraft 1. januar 2022, har skapt flaskehalser i boligmarkedet over hele landet og ført til færre boliger på markedet.

– Dette fordi de nye tilstandsrapportene tar lengre tid å lage, spesielt i en innkjøringsfase, og fordi det må lages nye tilstandsrapporter for boliger som har ligget for salg siden 2021. I tillegg har en del bygningssakkyndige trolig forlatt bransjen på grunn av nye regler og mer ansvar, sier Lauridsen.

DNB Eiendom peker på også den samme årsaken til det lave tilbudet.

– Avhendingsloven er den viktigste årsaken til at det har blitt lagt ut få boliger etter nyttår, og salgsvolum for januar ligger omtrent 25 prosent lavere enn det som er normalt, sier, Terje Buraas, leder for DNB Eiendom.

Skjevheten mellom tilbud og etterspørsel bidrar til å presse prisene opp. I likhet med de andre meglerhusene, har DNB Eiendom i 2022 hatt erfaringer med budkriger.

– Aktiviteten i boligmarkedet bekreftes av boligstatistikken fra Eiendom Norge. I 2021 ble det solgt 102.596 boliger i Norge, noe som er tre prosent flere enn i 2020. Det ble lagt ut 105.068 boliger for salg i Norge, som er 2,8 prosent flere enn i 2020, sier Buraas.

Han legger til at han tror det kunne vært solgt langt flere boliger i januar dersom det ikke var for lovendringen.

Likevel understreker han at effekten av den nye loven vil være forbigående, og spår at volumet vil ta seg opp utover vinteren.