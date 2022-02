Rekordsterk prisstigning på bolig i januar

Boligprisene steg med 6,8 prosent det siste året.

At boligprisene stiger mye i januar er ikke uvant.

– Det er normal at boligprisene stiger mye i januar, kjent som den såkalte januareffekten. Men oppgangen i boligprisene i januar i år er den sterkeste i boligprisstatistikkens historie, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Henning Lauridsen.

Det ble solgt 5416 boliger i Norge i januar. Dette er 22 prosent færre enn det var i januar 2021. Det var 5703 boliger til salgs i samme måned, som er 13 prosent færre enn i januar 2021.

Lauridsen mener den sterke oppgangen må sees i sammenheng med tilbudssiden i boligmarkedet.

– Det var få boliger på markedet ved inngangen til året og det er en betydelig nedgang i antall nye boliger på markedet i januar sammenlignet med tidligere år, sier Lauridsen.

En forklaring på hvorfor det har vært færre boliger på markedet så langt mener Lauridsen kan være den nye avhendingsloven.

– Den nye avhendingsloven har skapt flaskehalser i boligmarkedet over hele landet og ført til færre boliger på markedet. Dette fordi de nye tilstandsrapportene tar lengre tid å lage spesielt i en innkjøringsfase, og fordi det må lages nye tilstandsrapporter for boliger som har ligget for salg siden 2021, forklarer Lauridsen.

– I tillegg har en del bygningssakkyndige trolig forlatt bransjen på grunn av de nye reglene, sier han.

Den nye avhendingsloven trådte i kraft 1. januar 2022.