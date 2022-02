Svenskene fnyser av Johaug-uttalelser

Etter å ha ankommet Beijing onsdag, er Therese Johaug klar for å teste ut OL-løypene for første gang før lørdagens skiathlon. Som kjent har det svenske landslaget allerede vært i Zhangjiakou i over en uke, som betyr at Johaugs største konkurrent, Frida Karlsson, har fått langt flere dager i løypene enn Norges skidronning.

– Det er en kjempestor ulempe, sier Johaug på torsdagens pressekonferanse og ler før hun fortsetter spøkefullt:

– Frida er kjempe favoritt her hun nå. Hun har jo trent i de løypene her i en HEL uke, neida.

PÅ PLASS: Langrennsløper Therese Johaug under trening med kvinnelandslaget i langrenn på skistadion i Zhangjiakou. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Får svar fra svenskene

Johaug har tilbragt tiden før OL i Seiser Alm og forteller at hun har fått trent svært godt. Men svenskene bet seg merke i at Johaug mente hun ikke var i så god form før jul, da hun ble slått av Frida Karlsson.

– Jeg har ladet opp, og føler at jeg har tatt et steg fra der jeg var før jul. Det er i hvert fall den følelsen jeg har, så får vi se om jeg klarer å få det ut i konkurranse, sier Johaug.

Disse uttalelsene får Sveriges landslagssjef, Anders Byström, til å reagere.

– Vi kan jo i så fall si at Frida Karlsson ikke i det hele tatt var på topp i fjor høst. Men det gjør vi ikke, sier han til Expressen.

Før han svarer følgende på spørsmål om han mener sannheten er at Johaug også var i god form før jul:

– Absolutt. Hun hadde jo trent bra hele året. Men det er klart, hun er bedre nå. Akkurat som Frida Karlsson og Ebba Andersson, slår han fast.

Byström tror utspillet fra Johaug er rent taktisk spill.

– Det kan det absolutt være. Men... Det er jo litt lavmål å holde på sånt, sier han. Byström

– Vet ikke helt hva jeg går til

Frida Karlsson har selv uttalt at hun har blitt venn med løypene og har gått inn teknikken i løpet av den siste uken.

– Det er bra at hun har de tankene, også vet jeg at jeg står trygt og godt i meg selv og at jeg vet hva jeg skal gjøre når jeg kommer dit, sier Johaug.

FNYSER AV JOHAUG: Sveriges landslagssjef Anders Byström Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Men 33-åringen innrømmer at hun ikke helt vet hva hun går til.

– Jeg har ikke fått gått langrennsløypene, men skal på stadion etterpå. Jeg tar med meg mye rutine og erfaring fra tidligere år og skirenn, ikke minst. Jeg tipper at dette her går bra, og jeg vet med meg selv at når jeg kommer på stadion og får gått gjennom løypen, så er det ikke så mye som skal til før man er der man skal være, sier en trygg Johaug.

At det er en duell mellom henne og Karlsson er Johaug kun positiv til.

– Det er skikkelig motiverende at det er andre jenter som går fort på ski og at det blir dueller. Da blir det ekstra kjekt om man klarer det selv, også blir man ekstra skjerpet om man ikke klarer det. Det er veldig, veldig bra for sporten, sier hun.

Oppladningen før OL, med smittefrykten som rammet laget, er noe Johaug ikke fokuserer på.

– Vi får ikke gjort noe med den situasjonen vi kom opp i, og da må vi gjøre det beste ut av de mulighetene vi har. Det føler jeg både jeg og de andre jentene er veldig gode på. I hvert fall jeg selv med erfaringer fra tidligere år. Det er bare å ha fokus på her og nå. I den store sammenhengen er det ikke sikkert det (lite tid i Beijing) har så mye å si, sier Johaug.

Drømmen om individuelt OL-gull

Det er ingen tvil om hva som er Johaugs mål for årets OL: et individuelt OL-gull. Det mangler hun nemlig i samlingen.

– Det er drømmen min, så får vi se om jeg når det målet. Jeg vet at presset fra utsiden er at jeg skal ta fire gullmedaljer, men min drøm er å ta én, understreker hun.