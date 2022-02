Gjerdrum-ordfører: – Jeg opplever siktelsen som uventet og urimelig

Gjerdrum kommune holder torsdag en pressekonferanse for å redegjøre for siktelsen fra politiet etter raset i 2020.

– Det er noe vi tar med stort alvor, jeg føler et stort ansvar for siktelsen. Vi vil som kommune gjøre vårt ytterste for å gjøre ytterligere informasjon for politiet og statsadvokaten, sier ordfører i Gjerdrum Anders Østensen (Ap) torsdag.

– Vi har vært opptatte av åpenhet, og har ikke lagt skjul på noe, sier ordføreren.

– Når politiet sikter kommunen, gjør det situasjonen enda tøffere for oss som lokalsamfunn, sier han.

PREGET: Gjerdrum-ordfører Anders Østensen sier det er belastende for kommunen å være siktet for skredet som drepte til mennesker. Foto: Javad Parsa/NTB

Ordføreren legger ikke skjul på at han synes det er en stor belastning for kommunen at politiet nå har tatt ut siktelse.

– Jeg opplever siktelsen som uventet og urimelig. Våre advokater vil gå nærmere inn på hva som er bakgrunnen for at vi mener det. Men det har med å gjøre at utvalget konkluderte med at ansvarsforholdet rundt forholdene var uklart. Politiet konkluderer veldig tydelig med at det var Gjerdrum kommune som hadde dette ansvaret, sier Østensen, og viser til Gjerdrum-rapporten som ble publisert på høsten 2021.

– Så jeg synes det er rart at politiet konkluderer så tydelig, sier ordføreren.

– Kom som en bombe

Gjerdrum kommunes advokat er svært kritisk til siktelsen mot kommunen.

– Siktelsen kom som en bombe, sier advokat Jan Fougner.

Han sier videre at han reagerer på at siktelsen kom uten at kommunen ble konfrontert med innholdet i siktelsen før pressemeldingen. Han understreker videre at kommunen er siktet, ikke tiltalt eller dømt. Det er nå opp til statsadvokaten om man skal ta ut tiltale.

SJOKKERT: Advokat Jan Fougner under pressemøte på Ask i forbindelse med at Gjerdrum kommune er siktet etter det dødelige skredet i 2020. Foto: Javad Parsa/NTB

– Å si at skredet ikke var en naturkatastrofe, men en feil som en kommune kunne ha unngått, er selvfølgelig ekstremt dramatisk og representerer en enorm tilleggsbelastning for de berørte etter denne katastrofen, sier han.

Advokaten mener siktelsen er preget av etterpåklokskap, og føler seg trygg på at det ikke blir en straffesak mot kommunen, men at saken blir henlagt.

Han ber til slutt om at statsadvokaten legger bort saken.

Ingen enkeltpersoner siktet

Onsdag tok politiet ut siktelse mot Gjerdrum kommune etter skredkatastrofen 30. desember 2020. Bakgrunnen for siktelsen er at de mener kommunen ikke har fulgt opp 12 varsler de fikk inn fra 2008 og frem til skredet som kostet ti mennesker livet.

I siktelsen kommer det ifølge Romerikes Blad frem at politiet mener sikringstiltak i «tråd med anbefalingene i varslene ville ha forebygget rasulykken».

– Politiet har gjennom sin etterforskning ikke funnet grunnlag for å sikte noen enkeltpersoner eller foretak for å ha forårsaket skredet i Gjerdrum. Siktelsen omhandler manglende oppfølging fra kommunens side av varsler. Siktelsen sier ikke at kommunen aktivt har forårsaket noe skred eller at det har vært feil i utbyggingsplanlegging eller planprosesser, skrev Øst politidistrikt i en pressemelding om siktelsen onsdag.

Erosjon i bekk var årsaken

Det såkalte Gjerdrumutvalget som har gransket årsaken til kvikkleireskredet konkluderte i september med at erosjon i bekken Tistilbekken var årsaken til skredet.

Konklusjonen i rapporten er at Tistilbekken som lå like i nærheten av der skredet forekom, var sterkt rammet av erosjon.

Det skapte en «situasjon der skråningen ikke lenger var robust nok til å tåle virkningen av den våte høsten og førjulsvinteren i 2020», skrev utvalget i rapporten.

Utvalget skrev også at de mener kommunen etter å ha fått klare varsler, burde gjort mer for å sikre området der skredet gikk.

Tistilbekken begynner nærmere Ask sentrum, og renner ut i selve området der skredet gikk.

Usikkert om det vil føre til straff

Hvorvidt forholdene som er beskrevet i siktelsen vil medføre straff, er noe statsadvokaten nå skal ta stilling til.

– Vi avventer nå statsadvokatens avgjørelse og har ingen ytterligere kommentarer til siktelsens innhold, sier politiadvokat Morten Lundén i Øst politidistrikt.

Politiet har siden januar 2021 gjennomført en årsaksetterforskning opp mot jordskredet. Cirka 150 personer har avgitt forklaringer, og det er innhentet og gjennomgått rundt 55.000 dokumenttitler, framgår det av pressemeldingen.

Politiet skriver videre at Gjerdrum kommune har medvirket åpent til etterforskningen, og at de har hatt et godt samarbeid underveis.

Kommunen er overrasket

Gjerdrum kommune skrev torsdag i en pressemelding at de er overrasket over siktelsen.

OVERRASKET: Gjerdrum-ordfører Anders Østensen sier han er overrasket over siktelsen politiet har tatt ut mot kommunen. Foto: Terje Pedersen

– Siktelsen påstår at kommunen ikke har hatt systemer for å se varsler i sammenheng og ikke hadde iverksatt tiltak mot erosjon i Tistilbekken. Kommunen er overrasket over konklusjonen og vil fortsette arbeidet for å få saken belyst fullt ut, skriver kommunen.

Ordfører Anders Østensen sier i pressemeldingen at han føler på et stort ansvar.

– Som jeg har sagt hele tiden er jeg helt sikker på at kommunen kunne, og sikkert burde, gjort ting annerledes. Særlig når vi ser hvilke tragiske konsekvenser det fikk.

– Men jeg er overrasket over at politiet nå har kommet til at vi hadde en plikt til å handle på bakgrunn av de varslene vi fikk, og at vi kan straffes for ikke å ha gjort det.