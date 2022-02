Sverige åpner opp igjen

Expressen meldte i går at Sverige åpner opp. Nå åpner landet igjen den 9 februar og svenskene kategoriserer ikke lenger korona som en samfunnsfarlig sykdom.

Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, starter pressekonferansen med å informere om at Sverige nå kan åpne opp fordi de har mer informasjon om omikron.

I tillegg opplyser Andersson om at på grunn av høy vaksinasjonsgrad gjør at landet nå igjen kan åpne opp. I tillegg melder svenske helsemyndigheter at de klarer å ta unna alle de som nå må legges inn som følge av koronaviruset.

Restriksjoner, forskrifter og smittevernslover i Sverige fjernes den 9 februar.

– Om du ikke enda har tatt vaksinen, bestill en time nå, sa Andersson.

Fra og med 9 februar fjerner Sverige restriksjonene som omhandler krav til avstand og antallsbegrensninger på private og offentlige arrangementer, restauranter kan holde åpent som vanlig, det er slutt på kvadratmeterbegrensning på messer og større forsamlinger.

I tillegg fjernes anbefalingene om å unngå større forsamlinger og sosiale sammenkomster, anbefalingen om å unngå å arrangere og delta på cuper, konkurranser og større friluftsaktivitetene fjernes, og rådet om hjemmekontor fjernes.

I tillegg er det ikke lenger krav om at passasjerer på langdistansetransport må sitte og ha på munnbind.

Svenskene må ikke lenger i karantene dersom en i husstanden har korona og det er ikke lenger et krav om å teste for korona dersom man er i nærkontakt, men uten symptomer.

Det kan heller ikke lenger kreves vaksinebevis ved større arrangementer.

Normal hverdag for mange

– De som er vaksinert kan forvente seg en normal hverdag, sa sosialminister i Sverige Lena Hallengren.

Også generaldirektøren i Folkehelsemyndigheten i Sverige Karin Tegmark Wisell ber nå svenskene om å vaksinere seg.

– Husk at det viktigste tiltaket, vaksinering, består, sa Wisell.

Svenskene kan og nå returnere til arbeidsplassene sine, men sosialministeren mener dette må skje gradvis for å unngå en ny smittebølge.

Selv om Sverige nå åpner opp, blir noen anbefalinger fortsatt opprettholdt.

Blant annet skal alle barn over 12 år vaksineres, alle som er smittet av koronaviruset eller i nærkontakt med noen bør holde seg hjemme, uvaksinerte personer bør unngå store folkemengder og helsevesenet må fortsette med risikoreduserende tiltak.

– Folkehelsemyndighetene i Sverige vil sende inn en anmodning om å ikke lenger klassifisere covid-19 som en samfunnsfarlig sykdom, sa Hallengren.

Hun understreker dermed at dette ikke betyr at pandemien er over i Sverige.

Samtidig konkluderer hun med at Sverige ikke lenger vil trenge å gå inn i strenge nedstengning som landet tidligere har hatt.

– Folkehelsemyndighetene i Sverige har revurdert covid-19 til ikke lenger å være en sosialt farlig og allment farlig sykdom. Det betyr ikke at pandemien er over, men at vi kan leve med pandemien, sa Wisell.

Under spørsmålsrunden kom Dagens Nyheter med spørsmålet «Verdens helseorganisasjon har advart om å erklære seier over pandemien for tidlig, hva synes du om det?»

– Derfor understreker vi at pandemien fortsatt pågår og at det er viktgi å vaksinere seg, svarer Adersson.

Takket svenskene

Andersson peker på at pandemien har vist svenskene hva som må utbedres i Sverige. Blant annet har de sett at helsevesenet må styrkes. Samtidig bruker hun anledningen til å takke svenskene som har ofret mye under de strene nedstengningene landet har sett.

– Selv om vi nå går mot lysere tider, er pandemien mest sannsynlig den største prøvelsen samfunnet har vært gjennom siden andre verdenskrig, sa Andersson.

– Takket være ofrene som er gjort av millioner av svensker, har menneskeliv blitt reddet, sa Andersson.

– Det svenske folket har klart å holde sammen når det virkelig gjelder, sa Andersson.