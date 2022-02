– Jeg vil ikke ha noe mer med ham å gjøre

Tidligere denne uken ble konflikten mellom hopplandslaget og Skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff kjent.

På hoppguttas pressekonferanse i forkant av lekene i Beijing, forteller Halvor Egner Granerud om sin misnøye.

– Han oppførte seg mot oss utøvere i høst på en måte som gjorde at jeg ikke vil ha noe mer med ham å gjøre, sier den norske hopperen.

Hopp-leiren ba selv om at Graff skulle fjernes som medieattaché for hopp.

– Det var enkelte fremgangsmåter som ikke var forenlig med en som i utgangspunktet skal jobbe for deg. Kjenner jeg blir sur. Jeg ble ekstremt skuffet over måten han oppførte seg mot oss i utøvergruppen, sier Granerud.

I en SMS til TV 2 skriver Graff at han ikke vet hva Granerud sikter til.

– Der er helt umulig å vite hva det siktes til og derfor vanskelig å kommentere. I forbindelse med hoppsaken sist høst hadde jeg ikke kontakt med noen av hopperne. Det var riktignok en episode der en journalist feiltolket en tekstmelding i forbindelse med utøvernes ønske om at Clas Brede skulle fortsette, men dette ble raskt oppklart mellom Alexander Stöckl og meg.

– Hvis det er denne episoden Granerud tenker på, regner jeg med Stöckl kan gi han fakta, skriver Graff til TV 2.

Espen Graff, kommunikasjonssjeg i Norges skiforbund, har fra OL i 2018. Foto: Terje Pedersen/NTB

Jobbet med hopperne under tidligere mesterskap

Både i Russland i 2014, og Sør-Korea i 2018 var skiforbundets kommunikasjonssjef selvskreven medieansvarlig for hopperne under OL. Fram til i høst var planen at Espen Graff skulle bekle jobben også i 2022. Men etter «Bråthen-saken» i fjor høst ble det ikke tilfelle.

Tidligere denne uken forklarte Graff overfor TV 2 hvorfor han ikke kommer til å jobbe med hopperne under OL. Han forklarte det blant annet med logistikkutfordringer grunnet hans jobb med alpinistene.

Samtidig lot han det skinne klart gjennom at ønsket om ikke å jobbe med hopperne var gjensidig.

– Det er et stort ansvar med tanke på den internasjonale oppmerksomheten alpinistene får. Jeg informerte selv ledelsen i Olympiatoppen om at jeg ikke ønsket å ha ansvar for hopp i tillegg. Hovedårsaken er infrastrukturen med lange reiseavstander i OL, og ønsket om mest mulig ro etter «hoppsaken».

– Jeg tror alle er enige om at det er lurt å bruke litt tid på hvordan vi igjen skal jobbe sammen, skrev Graff i en SMS til TV 2.

Under OL vil Sofie Torlei Olsen være medieattaché for hopperne.