Rystet over covid-informasjon på avveie

Toppidrettssjef Tore Øvrebø er rystet over at konfidensielle helseopplysninger rundt den norske OL-troppen distribueres til uvedkommende.

Han beskriver arrangørens kommunikasjonen om covid-testene som «helt texas»

– Vi har opplevd at veldig perifere medlemmer av delegasjonen får tilsendt helseopplysninger. Vi har fått SMS fra dere journalister før vi har fått informasjon. Det er vi ganske kritisk til, sier Øvrebø.

Han sier at en hotelldirektør i nærheten til stadighet også har fått den komplette oversikten over norske covid-tester før de selv er informert.

– Han er kul, han, men han skulle ikke hatt de opplysningene. Det ville ikke skjedd hvis vi hadde kontroll over det. Jeg aner ikke hvordan det kan skje, sier han.

Ifølge toppidrettssjefen har kineserne heller ikke tatt til seg kritikken i nevneverdig grad.

– Hver morgen er det et møte vi kaller Chef de Mission, med kommunikasjon mellom oss og arrangøren. Det går en kule varmt der hver dag. Vi støtter opp om alle protester om disse tingene.

– Hvordan er responsen fra arrangøren?

– Det fortsetter i samme spor. Vi synes ikke det er greit, sier han.

Øvrebø fikk også spørsmål om mulig koronasmitte blant utøvere i den norske OL-troppen, etter at Johannes Thingnes Bø og Ingrid Landmark Tandrevold ble definert som mulige nærkontakter.

Fra før er tre kombinertutøvere nærkontakter av en smittet estisk løper på satt på samme fly.

– Situasjonen er krevende generelt, men tilbake til det jeg sa. Vi kommer ut med alle opplysninger når alt er klarlagt til å bli presentert. Vi går ikke ut med noe nå, det kommer når det kommer, når det er ordentlig behandlet, sier Øvrebø.

Svarte på kritikken

Samtidig måtte toppidrettssjefen svare for noen av Olympiatoppens egne helseprioriteringer. Skiskyttertrener Egil Kristiansen uttalte i går til TV 2 at han likte dårlig at den norske OL-troppen satt på samme fly som utøvere fra både Sverige og Danmark, der han ikke kjente til hvilket smittevernregime som har vært i forkant av avreise.

– Kunne dere løst noe på en annen måte?

– Det ville vært i overkant eplekjekt å si at vi ikke kunne løst det på en annen måte. Alle kunne kanskje reist i hvert sitt privatfly? En annen løsning på å eliminere problemet med smitterisiko er å bli hjemme, svarte toppidrettssjefen med en syrlig undertone.

– Men vi jobber for å redusere smitterisikoen så mye som mulig, men vi klarer ikke å eliminere den. Vi mener selv at vi har hatt veldig god kontroll på det som har foregått, også når det gjelder andre nasjoner som har vært på flyet.

Han opplyser at prisen totalt på fire charterfly, tur/retur Gardermoen-Beijing, ligger på rundt 12 millioner kroner. Charterfly med bare norske utøvere var derfor ikke et alternativ.

– Da vi gikk for charterløsningen var det fordi flygningen vi hadde på plass forsvant og ble innstilt. Det fantes alternative ruter via europeiske storflyplasser, men vi tenkte at disse ruteflyene har vi litt for lite kontroll på. Sluttsummen ville blitt veldig høy. Derfor undersøkte vi med vår gode samarbeidspartner SAS, fikk en gunstig pris og involverte våre skandinaviske venner.



– Og så har smittesituasjonen eskalert i mellomtiden. Det var ikke 26 000 daglig smittede for to måneder siden. Omikron er blitt en helt annen sykdom å forholde seg til, sier Øvrebø.