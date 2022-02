Flere drepte etter amerikanskledet innsats mot jihadister i Idlib

Det er meldt om flere døde i sammenstøt i Idlib-provinsen nordvest i Syria torsdag, der den USA-ledede koalisjonen mot IS har innledet en offensiv.

Det er eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som har et stort kildenettverk i Syria, som melder om sammenstøtene.

Aktivistnettstedet Shaam melder på Twitter at det er snakk om åtte døde, blant dem barn og en kvinne. Shaam har også publisert videoer av skadene etter angrepet.

Ifølge SOHR landet helikoptre med soldater i nærheten av leirer for internt fordrevne i landsbyen Atme, som ligger nære grensa mot Tyrkia i den jihadist-dominerte Idlib-provinsen.

SOHR-sjef Rami Abdulrahman sier til AFP at innsatsen er den største siden koalisjonen i oktober 2019 innledet en operasjon i Idlib som førte til likvideringen av IS-toppen Abu Bakr-al-Baghdadi. Sammenstøtene varte i om lag to timer, ifølge SOHR.

Identiteten til jihadistene som var mål for operasjonen, er ikke kjent. SOHR sier det er «bekreftede rapporter om dødsfall», uten å komme med flere detaljer.

Koalisjonen, som ble opprettet for å kjempe mot IS, har ikke svart på AFPs henvendelser om operasjonen. I Atme-området er det overfylte leirer som eksperter sier jihadistledere bruker som baser og for å gjemme seg blant folk som er fordrevet av konflikten.

Koalisjonen gjennomfører ofte luftangrep i Idlib mot jihadistledere som knyttes til al-Qaida. Hayat Tahrir al-Sham (HTS), som tidligere var den offisielle syriske delen av al-Qaida, dominerer i provinsen.

