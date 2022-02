Kun tre kvinner klare for OL-skiathlon

De tre møtte opp på sitt første pressetreff i OL-landsbyen natt til torsdag før det som blir lekenes første langrennsøvelse.

Landslagstrener Ole Morten Iversen forklarte at uttaket handler om rennprogrammet videre i lekene.

– Det var to stykker i laget som dessverre testet positivt i Seiser Alm, og så har vi fått med oss Ragnhild som reserve. Men det betyr at vi blir tre på første øvelse, sier Iversen.

Flere koronasmittede

Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå er koronasmittet i Seiser Alm, og ville vært aktuelle for lørdagens konkurranse. Det er svært sjelden at Norge ikke stiller fullt lag, altså med fire, i OL.

Landslagstrener for langrennskvinnene Ole Morten Iversen. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg tror ikke norsk langrenn har vært ute for situasjonen som har vært i år heller, sier Iversen, og fortsetter:

– Planen er at de (Weng og Kalvå) fortest mulig skal komme seg hjem. Så får vi se om det er realistisk at de kommer her.

Kan ikke stille med fullt lag

På spørsmål om hvorfor de ikke tar inn en fjerde løper til lørdagens renn, og om det er noen av de andre i troppen som er blitt spurt, svarte Iversen følgende:

– Det har med rennprogrammet videre i OL, og hva som er deres egne og viktigste konkurranser. Det er flere jenter som skal gå flere øvelser, som kanskje blir enda viktigere enn tremila. Så dessverre kan vi ikke stille med fullt lag.

Therese Johaug under mediemøtet natt til torsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

Er det noen av jentene, som Tiril Udnes Weng, som rett og slett har nektet å gå på lørdag?

– Det er ingen som har nektet å gå. Dette er en plan som løperne legger sammen med sine trenere. Det er ingen som er verken pålagt å gå, eller har nektet å gå. Det er forhåpentligvis en fornuftig plan som vi tror gagner både jentene selv og hele laget, svarer Iversen på spørsmål fra VG.

– Vi prioriterer utøvere og utøverne prioriterer sammen med oss på de øvelsene vi ser de kan hevde seg best i. Som Heidi, som skulle godt her, hun er ikke her, og derfor er vi tre stykker, sier langrennssjef Espen Bjervig.