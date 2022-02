Minst 17 døde etter å ha tatt forgiftet kokain i Argentina

Myndighetene sier de forsøker å finne ut hva kokainen er blandet med, og at kan være snakk om opioider. Folk som har kjøpt kokain det siste døgnet, bør kvitte seg med det, heter det.

Sergio Berni, som er sikkerhetssjef i Buenos Aires-provinsen, sa til TV-kanalen Telefe at det jobbes med å lokalisere forgiftede partier kokain, slik at det kan fjernes fra markedet.

Rundt 10 personer er pågrepet etter en razzia mot et hus i det fattige nabolaget Tres de Febrero, der myndighetene tror kokainen ble solgt.

Det ble gjort beslag av pakker med kokain som ligner de pårørende har beskrevet, og stoffet er tatt til analyse.

Kramper og hjerteanfall

Det ble slått alarm tidlig onsdag etter at tre separate sykehus meldte om flere dødsfall og alvorlige forgiftninger. Flere av de rammede hadde fortalt leger at de hadde tatt kokain sammen.

De skal ha fått kramper og plutselige hjerteanfall.

– Det er en ingrediens som angriper sentralnervesystemet, sa Berni. Det fryktes at antallet døde kan stige, da flere er tatt til sykehus onsdag kveld.

Krig mellom langere?

Berni forklarte at langere som kjøper kokain, deler det opp.

– Noen gjør det med ufarlige stoffer som for eksempel stivelse. Andre putter hallusinogener i det, og om det ikke er noen form for kontroll, skjer ting som dette, sa han videre.

I dette tilfellet er stoffet blandet med et farlig stoff som del av en «krig mellom narkolangere», ifølge Berni.

Påtalemyndighetens Marcelo Lapargo sier at hovedbekymringen er at folk som er i besittelse av forgiftet kokain, ikke får beskjed før det er for sent.

Han sier at saken er «helt eksepsjonell», men bestrider at det er snakk om narkokrig. Det er kun «antakelser», ifølge ham.

