Denne datoen bekymrer forskerne

Det som tidligere ble betegnet som sjeldne høye temperaturer preger nå halvparten av verdens hav. Ifølge et ferskt studie viser det seg at Norskehavet er særlig hardt rammet.

De ekstreme temperaturene i havet nådde et nivå som betydde at det ikke var noen vei tilbake allerede i 2014.

Forskere har nå analysert havtemperaturer fra de siste 150 årene. De ekstreme temperaturene som kun rammet to prosent av verdens hav hundre år tilbake, har siden 2014 nådd minst 50 prosent av havet.

I de verste områdene når havet ekstrem temperatur 90 prosent av tiden, noe som rammer artsmangfoldet kraftig.

Ekstreme temperaturer

Mer en 90 prosent av varmen som siver ut fra drivhusgassene i atmosfæren absorberes av havet, noe som er kritisk når det kommer til det å opprettholde et stabilt klima.

– Ved å bruke denne beregningen av ekstremer, har vi vist at klimaendringer ikke er noe som er usikkert og kan skje i en fjern fremtid - det er noe som er et historisk faktum og som allerede har skjedd, sier Kyle Van Houtan ved Monterey Bay Aquarium og medlem av forskerteamet til den britiske avisen The Guardian.

– Ekstreme klimaendringer er her, det er i havet, og havet underbygger alt liv på jorden, sier Van Houtan.

PREGET AV VARMEN: En av de gjenværende tareskogene langs kysten i California, i Gualala. Foto: Nathan Frandino / Reuters

Sammen med sin kollega Kisei Tanaka satte han i gang studiet, med et håp om å sette lys på hvordan ekstreme temperaturer kan relateres til tap av tareskog langs kysten i California. Begge de to er økologer.

– Økologien lærer oss at ekstremer har en overordnet innvirkning på økosystemer, sier Van Houtan, og fortsetter:

– Vi prøver å forstå de dramatiske endringene vi har sett langs kystene våre og i havet: På korallrev, tare, hvithaier, sjøaure, fisk og mer.

Studiet er publisert i tidsskriftet Plos Climate.

Norskehavet blant de hardest rammede

Da forskerne ikke fant noen beregninger på at ekstrem varme eksisterte, utvidet de studiet til et globalt nivå. De undersøkte den månedlige temperaturen i store deler av havet, hvor den høyeste temperaturen i en 50-årsperiode ble satt som målestokk for ekstrem varme.

De undersøkte deretter temperaturrekorder fra 1920 til 2019, som er det siste året med tilgjengelig data. Innen 2014 hadde mer enn 50 prosent av månedlige rekorder over hele havet overgått standarden for ekstrem varme i perioden over 50 år.

Andelen av havet som opplever ekstremvarme i store økosystemer er nå på mellom 80 og 90 prosent. De fem verst berørte områdene er utenfor de nordøstlige kystene av USA og Canada, utenfor Somalia og Indonesia og i Norskehavet.

Van Houtan og Tanaka kaller året da prosentandelen passerte 50 prosent, og ikke falt tilbake i de påfølgende årene, for «point of no return» – altså ingen vei tilbake.

Ifølge studiet var 57 prosent av havet preget av ekstremtemperatur i 2019.

– Vi forventer at dette fortsetter å stige, sa Van Houtan.

Han forklarte at den ekstreme varmen var spesielt alvorlig i enkelte deler av havet, og at Sør-Atlanteren hadde passert «point of no return» allerede i 1998.

– Det var for 24 år siden, det er forbløffende, sa han.