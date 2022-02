Politiet har siktet Gjerdrum kommune etter leirskredet i romjula 2020

Politiet har gjennom sin etterforskning ikke funnet grunnlag for å sikte noen enkeltpersoner, eller foretak for å ha forårsaket skredet på Gjerdrum.

Det skriver politiet i en pressemelding.

Politiet har siktet Gjerdrum kommune for overtredelse av Straffeloven §150 og Straffeloven 173c, sammenholdt med naturskadelovens § 20.

Statsadvokaten skal ta stilling

– Siktelsen omhandler manglende oppfølging fra kommunens side av varsler. Siktelsen sier ikke at kommunen aktivt har forårsaket noe skred, eller at det har vært feil i utbyggingsplanlegging eller planprosesser, sier politiadvokat Morten Lundén.

Hvorvidt forholdene som er beskrevet i siktelsen vil medføre straff, er noe statsadvokaten nå skal ta stilling til. Politiet avventer nå statsadvokatens avgjørelse, og har ingen ytterligere kommentarer til siktelsens innhold.

Politiet har siden januar 2021 gjennomført en selvstendig årsaksetterforskning opp mot jordskredet på Ask i Gjerdrum 30. desember 2020.

Ordføreren i Gjerdrum kommune sier i en pressemelding at han er overrasket over siktelsen. Foto: Martin Leigland / TV 2

Overrasket over siktelsen

Gjerdrum kommune skriver i en pressemelding at de er overrasket over siktelsen.

– Siktelsen påstår at kommunen ikke har hatt systemer for å se varsler i sammenheng og ikke hadde iverksatt tiltak mot erosjon i Tistilbekken. Kommunen er overrasket over konklusjonen og vil fortsette arbeidet for å få saken belyst fullt ut, skriver kommunen.

Ordfører Anders Østensen sier i pressemeldingen at han føler på et stort ansvar.

– Som jeg har sagt hele tiden er jeg helt sikker på at kommunen kunne, og sikkert burde, gjort ting annerledes. Særlig når vi ser hvilke tragiske konsekvenser det fikk.

– Men jeg er overrasket over at politiet nå har kommet til at vi hadde en plikt til å handle på bakgrunn av de varslene vi fikk, og at vi kan straffes for ikke å ha gjort det.

Slik ser det ut i ruinene etter Gjerdrum-skredet

Ny tolkning av lovverket

Østensen mener det fremdeles er uklart hvor ansvaret ligger.



– Det samme mener tilsynelatende også myndighetene, som har bedt om en offentlig utredning for å klargjøre ansvarsforholdene.

Advokat Jan Fougner i Wiersholm er ansatt av kommunen som rådgiver. Han sier at siktelsen kom svært overraskende på kommunen, som ifølge Fougner ikke har hatt status som mistenkt i saken.

– Politiet legger her til grunn en helt ny tolkning av lovverket sammenlignet med det som tidligere har vært praksis. Vi skal nå først sette oss inn i disse forholdene, og deretter er det naturlig at vi ber om at det foretas ytterligere etterforskning, sier Fougner.

Gjør alt for å komme til bunns

Selv om kommunen er overrasket over politiets siktelse, endrer det ikke noe på det de anser å være deres viktigste oppgave; å beskytte innbyggerne.

– Vi går nøye gjennom hva som ble gjort og ikke gjort, og sikre at vi lærer av dette for å forhindre at noe lignende kan skje igjen.

Ordføreren vil nå intensivere arbeidet med å finne ut av hva kommunen har gjort i disse områdene gjennom de siste 20 årene.

– Jeg har lovet de etterlatte og de som sto midt i de dramatiske hendelsene at vi skal gjøre alt som står i vår makt for å komme til bunns dette. Det løftet står ved lag

Slik var den dramatiske utrykningen

Kommunen har medvirket

Etterforskningen har blitt gjennomført av en egen etterforskningsgruppe i politidistriktet, og arbeidet har vært meget omfattende.

Cirka 150 personer har avgitt forklaringer, og man har innhentet og gjennomgått rundt 55 000 dokumenttitler.

– Vi har hatt et godt og avklart samarbeid med den regjeringsoppnevnte kommisjonen, og det har vært gitt gjensidig innsyn i den grad det har vært anledning til det. Gjerdrum kommune har medvirket åpent til etterforskingen, og vi har hatt et godt samarbeid underveis, sier Lundén.

Kommunen har invitert til pressemøte torsdag klokka 10 for å redegjøre for kommunens vurdering og hva kommunen vil gjøre videre.