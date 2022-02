– I sivilt kan jeg bli mansplainet de enkleste tekniske ting

Iris Fivelstad skulle egentlig slutte i Forsvaret når pliktårene var over. Nå har hun blitt historisk, og er klar for et helt spesielt oppdrag.

Norges første og eneste kvinnelige fregattsjef blir litt brydd når det trekkes frem at hun er historisk, eller at vi i Norge tror vi er langt fremme med å sette kvinner ved roret.

– Her har faktisk amerikanerne en langt lengre historie enn oss, presiserer Iris Fivelstad til TV 2.

Fredag reiste fregattsjef Fivelstad for å overta kommandoen på KNM «Fridtjof Nansen», som er på skarpt oppdrag i Middelhavet under amerikansk kommando.

Aldri før har en norsk fregatt vært en fullverdig del av den stående styrken til USA.

HANGARSKIP: 14. desember i fjor passerte hangarskipgruppen gjennom Gibraltarstredet til Middelhavet. Carrier Strike Group 8 består av hangarskipet USS «Harry Truman», fem-seks eskortefartøy og minst to ubåter. Foto: Marius Villanger / Forsvaret

Over 6000 soldater

I mai i fjor kom nyheten om at regjeringen hadde avgitt én av Norges fire fregatter til den amerikanske marine.

Fregatten skulle fungere som et eskorteskip for hangarskipet USS «Harry Truman» i hangarskipsgruppen Carrier Strike Group 8. To besetninger skulle sendes ut. En av dem ble team Fivelstad.

REISTE: Tidlig fredag morgen reiste besetningen til Fivelstad til Italia for å mønstre på «Nansen». Skipet skal seile i Middelhavet på grunn av de geopolitiske spenningene mellom Russland og Vesten. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer TAR OVER: Team Fivelstad er rundt 150 menn og kvinner. Etter fem måneder skal Ruben Grepne-Takle sin besetning få mønstre av, og Fivelstad tar over. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer SMITTEFRYKT: I tre dager har besetningen isolert seg, i frykt for smitte. Sjøforsvaret har derfor chartret et eget fly som smittefritt kan fly dem ned til Bari. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer

Etter måneder med opptrening utenfor østkysten av USA, deployerte hangarskipgruppen i desember med over 6000 soldater og satte kurs mot Europa.

Det norske skipet skal blant annet drive med overvåking i tre dimensjoner: i luften, på overflaten og under vann.

– Dette er viktige erfaringer for oss. Det er sammen med en slik styrke at vi virkelig ser hvorfor fregatten er bygget som den er bygd, sier Fivelstad.

Smittefritt av gårde

Besetningen har forberedt seg i månedsvis, og de siste tre dagene før avreise har de selvisolert seg fra omverdenen på et hemmelig sted i Bergen.

Smitte passer ekstra dårlig om bord i en fregatt som nærmest er hermetisk lukket. Her er alle nærkontakter.

UNIK ERFARING: – Det er lett å være på lag med han du satt ved siden av på Sjøkrigsskolen i fjor. Der ute oppdager man at vi faktisk snakker det samme språket som de andre allierte. Det er en unik erfaring for en norsk besetning å få, sier Fivelstad. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Nå har vi planlagt dette siden mars, og gleder vi oss til å ta over «Nansen» og komme i gang med operasjoner, sier fregattsjefen til TV 2, grytidlig før avreise.

Og forberedelsene har vært mange. I oktober var Fivelstad selv en måned om bord på det amerikanske hangarskipet USS «Harry Truman».

– Det er absolutt viktig at vi seiler sammen med våre allierte. Vi har en kunnskap, erfaring og en kompetanse de er interessert i, og de setter pris på at vi er med, sier Fivelstad.

– Så vi er ikke bare en irriterende lillebror på slep?

– Nei. I så fall er vi faktisk en ganske flink lillebror.

OM BORD: På hangarskipet USS Harry Truman. Disse damene jobbet med F18-fly, som jobber med elektronisk krigføring. Foto: Privat

Første kvinne

Og det er ikke bare oppdraget som er historisk. I 2018 ble Fivelstad Norges første kvinnelige fregattsjef.

Men hun føler seg likevel ikke som en pioner.

– Det er mange kvinner som har banet vei før meg. I den grad jeg er et forbilde, er jeg like mye et forbilde for gutta mine, som jentene, sier hun.

2018: I januar 2018 tok Iris Fivelstad over kommando på fregatten KNM Otto Sverdrup og ble Norges første kvinnelige fregattsjef. Foto: Mats Nilsen / Forsvaret

Som øverste sjef på det som omtales som Forsvarets mest avanserte kampsystem, blir hun til tider likevel overrasket:

– Når jeg møter folk i det sivile, folk som ikke kjenner meg eller vet hva jeg jobber med, så opplever jeg faktisk en del «mansplaining» på helt enkle tekniske ting, sier Fivelstad og ler.

– Da har jeg tenkt... «er det sånn dere sivile damer har det»? fortsetter hun.

ØVING: Besetningen til Fivelstad har øvd og simulert ulike oppdrag før kommandobyttet i Middelhavet. Foto: Robert Reinlund / TV 2 Les mer ØVING: – Det er først når man seiler med en slik styrke, man virkelig opplever at det er dette fregattene våre er laget for, sier navigasjonsoffiser Aksel Bergstrøm. Foto: Robert Reinlund / TV 2 Les mer ØVING: I simulatorer på Sjøkrigsskolen i Bergen kan besetningen øve på ulike scenario som kan oppstå i Middelhavet. Foto: Robert Reinlund / TV 2 Les mer ØVING: – Det er først når vi kommer ut i en NATO-styrke vi merker hvorfor båten er bygget som den er bygd. Alt utstyret vårt fungerer i samhandling med resten av styrken, sier Iris Fivelstad. Foto: Robert Reinlund / TV 2 Les mer

Egentlig var planen til Fivelstad å slutte i Forsvaret når pliktårene etter styrmannsutdanningen var gjennomført. Slik ble det ikke. I år går hun inn i sitt 25 år i mørkeblått.

– Det å få være sjef på et så avansert kampsystem som det en fregatt er, med en besetning på 150 opp mot 170, er veldig stas, sier hun.

– Den følelsen man får når alle tannhjulene, alle de små tingene vi har øvd og drillet på, settes sammen og vi bli en del av en stor styrke med internasjonale allierte, den kan ikke kjøpes for penger, fortsetter hun.

Ikke siden den kalde krigen

Egentlig skulle styrken nå vært på vei mot Midtøsten. Men som et svar på Russlands militære opprusting i og rundt Ukraina, har USA valgt å utvide tilstedeværelsen i Middelhavet - blant annet med Carrier Strike Group 8.

De siste dagene har de trent under NATOs kommando, i øvelsen «Neptun Strike 22».

Det er også første gang siden slutten av den kalde krigen at en amerikansk hangarskipgruppe har underlagt seg NATOs kommando.

AMERIKANSK KOMMANDO: Det er fem måneder siden besetningen til Grepne-Takle forlot Norge. Siden den gang har KNM "Fridtjof Nansen" blitt sertifisert og gått inn under amerikansk kommando. Foto: Marius Villanger / Forsvaret

– NATO er mer fremoverlent denne gangen. Mange ble overrasket da Russland annekterte Krim. Når det nå igjen skjer ting, gjør NATO sitt for å si fra at de ser hva som skjer, sier orlogskaptein og forsker ved Forsvarets høgskole, Thomas Slensvik.

Han forklarer at dette er et av flere tiltak NATO gjennomfører for å vise at de står sammen, og at man evner å samle en større styrke - dersom det trengs.

KLARE: En stående styrke kan fortløpende endre oppdrag og flyttes dit de trengs. – De er klare for krig, men jobber med alt fra diplomati, humanitære kriser og maritim sikkerhet, sier Slensvik. Foto: Marius Villanger / Forsvaret

– NATO har ikke vært utsatt for en trussel siden den kalde krigen, sier Slensvik, og fortsetter:

– En slik trussel som blir fremsatt nå, hvor man mer eller mindre har et krav om tilbaketrekking fra Øst-Europa, gjør en del nasjoner bekymret.

Kan ikke angripe

Hvor ferden for den norske fregatten går de neste månedene, sier Fivelstad at de ikke vet.

Men selv om KNM «Fridtjof Nansen» er under kommando av US Marine, rapporterer det norske skipet daglig til Forsvarets operative hovedkvarter.

SIMULATOR: Fregattsjef Iris Fivelstad i en simulator på KNM Tordenskjold, Sjøforsvarets våpenskole. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Dersom situasjonen endrer seg i Ukraina, vil vi kunne gå inn i offensive oppdrag med amerikanerne?

– Uansett hvilket farvann eller scenario vi befinner oss i, sier den bilaterale avtalen vi har med USA at «Nansen» ikke skal settes inn i offentlige operasjoner uten at dette er avklart med norske myndigheter, sier Fivelstad.