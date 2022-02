Fire menn tiltalt etter «The Wire»-stjernens død

Det opplyser statsadvokat Damian Williams og politisjef i New York, Keechant Swell til Associated Press. De fire mennene er tiltalt for å ha planlagt å selge narkotika, spesifikt heroin penslet i fentanyl, stoffet som resulterte i skuespillerens overdose.

Michael K. Williams ble kjent for rollen som «Omar» i HBO-serien «The Wire», og fulgte dette opp med roller i en rekke filmer og serier som «Broadwalk Empire» og «12 Years A Slave».

Williams fortalte at han gjennom store deler av karrieren slet med omfattende rusproblemer, og ble funnet død i sin egen leilighet i New York i september i fjor. Obduksjonsrapporten slo fast at overdosen skyldtes en ulykke, men nå har altså dødsfallet resultert i en straffesak.