To av konkurrentene er allerede ute grunnet korona. De norske kvinnehopperne tar alle forholdsregler for å holde seg unna smitte under OL i Beijing.

De norske kvinnehopperne er ankommet OL-landsbyen, Zhangjiakou.

Lørdag er det klart for første øvelse. Frem til den tid, gjelder det å ikke bli koronasmittet.

– Det høres litt dumt ut å si at vi ikke stoler på folk, men akkurat nå vet vi at vi kan bli smittet av hvem som helst. Det har aldri vært så bra å være introvert som det er nå, sier Anna Odine Strøm.

Christian Meyer, Thea Minyan Bjørseth, Anna Odine Strøm og Silje Opseth med første pressekonferanse, to dager før OL hoppes i gang. Foto: Fredrik Varfjell

Hun forteller at de er nøye på å holde seg unna smittefarlige situasjoner.

– Vi har egentlig bare holdt oss for oss selv. Vi har en relativt liten omgangskrets generelt - og enda mindre nå. Vi vasker hender, det er munnbind 99% av tiden når vi er med andre og vi holder avstand.

Økte medaljesjanser

To som er blitt offer for smitte like før lekene, er OL-favoritt og verdenscupleder Marita Kramer og østerrikske Jacqueline Seifriedsberger.

– Først og fremst er det veldig kjipt og kjedelig for deres del. Det er trist vi står i en situasjon der folk ikke kan være med på grunn av en pandemi, sier Silje Opseth.

Silje Opseth (22) deltar i sitt første OL. Foto: Fredrik Varfjell

Opseth hadde helst sett at de kunne stille til start sammen med de norske.

– Det er mye morsommere å konkurrere når alle de gode er med. Men sånn er det nå og vi får bare gjøre det beste vi kan for å unngå smitte og at vi ikke ender opp i samme situasjon, avslutter hun.

– Alltid gode muligheter i mesterskap

– Jeg gleder meg skikkelig til å komme i gang, lyder det fra trener Christian Meyer under onsdagens pressetreff.

Han mener hopperne stiller godt forberedt.

– Det er alltid spennende med mesterskap. Potensialet er der, også må vi ha litt tur. Hopper vi godt på ski, så er det meste mulig.

– Når du er komt opp på det nivået som jentene er på , går mye i å stole på seg selv. Stole på at det sitter i ryggmargen, og at det bare er å gå for det. Det er alltid gode muligheter i mesterskap, sier han.

Landslagstrener Christian Meyer og Thea Minyan Bjørseth under pressemøtet onsdag. Foto: Fredrik Varfjell

Opseth forteller at gull fortsatt er målet.

– Jeg føler jeg er inne på noe som kan bli veldig bra her. Tross at resultatet i Willingen forrige helg uteble, følte jeg at hoppingen var på riktig kurs og at det er noe jeg kan bygge videre på, sier hun før hun legger til:

– Det er bare å preppe godt. Jeg føler meg forberedt og klar for å sette utfor bakken og å komme i gang.