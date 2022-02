Full forvirring om koronatiltak – dette lurer «alle» på nå

Etter flere runder med gjenåpning på kort tid, er mange av koronareglene slik vi kjenner dem forandret.

TV 2 har spurt leserne om hva de ønsker svar på, og har fått inn over 250 spørsmål.

I hvilke situasjoner må vi egentlig bruke munnbind, når kommer tilbudet om fjerde dose og kan den raske gjenåpningen resultere i ny nedstenging, er blant spørsmålene mange lurer på.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet har svart.

Blir det munnbindpåbud på kino og teater?

– Blir det munnbindpåbud på kino, teater og konserter siden meteren ikke gjelder der? lurer Mette.

– Du bør fortsatt bruke munnbind på kollektivreiser og i butikken om du ikke kan holde avstand til andre. På kino, teater og konsertsaler er det gjort unntak fra reglen når publikum sitter i faste tilviste seter. Derfor blir det opp til den enkelte å bestemme om de ønsker å bruke munnbind der, sier Nakstad.

Arrangøren har ansvar for å legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.

– Det er ikke et påbud om å bruke munnbind når du går rundt i lokalet, sier Vold.

UNNTAK: Folketeateret i Oslo kan igjen fylle hvert sete etter at de fikk unntak fra meteren. Foto: Martin Leigland / TV 2

Hvor lenge må vi bruke munnbind?

Det lurer Ine på.

– Det vet vi ikke. Det kommer an på hvordan pandemien utvikler seg. Det er veldig få tiltak igjen nå, så får vi se hvordan situasjonen utvikler seg. Enn så lenge stiger smitten og vi er ikke over toppen. Vi har avviklet munnbind før under pandemien, og så har det kommet tilbake når vi har hatt behov, sier Nakstad.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) bekreftet til TV 2 tirsdag at de planlegger å heve alle koronatiltak, dersom situasjonen tillater, det om to uker.

– Vi håper at vi kan gjøre en ny vurdering om 14 dager, uten at vi får overraskelser som gjør at vi må holde igjen. Da vil vi kunne la de siste tiltakene fare også, sa Kjerkol.

MUNNBIND: Munnbind er fortatt anbefalt i butikker og på kollektivtrafikken når du ikke kan holde avstand. I Oslo bruker også flere det ute. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Kan mannen min dra på jobb når jeg er syk?

– Dersom jeg får korona, men min mann føler seg frisk. Kan han dra på jobb da? Har han ikke inkubasjonstid og kan bli smittet av meg? For så å dra på jobben og smitte sine kollegaer? spør Lill.

– Nå skal han bruke testing i stedet for å gå i karantene. Han kal teste seg før han går på jobb, og tester han negativt og er symptomfri kan han gå på jobb. Han skal teste seg slik i fem dager, sier Vold.

Nakstad minner om at reglen om å holde deg hjemme når du er syk fortsatt er like viktig.

– Våkner du og har vondt i hodet og halsen, bør du ikke gå på jobb, sier han.

Må man teste seg ut av isolasjon?

– Skal man bare ta det for gitt at man er frisk og ikke kan smitte noen etter fire dager? Eller bør man ta en hurtigtest for å være sikker? lurer Siv.

– I praksis skal den som er syk nå isolere seg i fire dager, sier Nakstad.

Han viser til reglen om at du må ha vært feberfri i 24 timer uten bruk av febernedsettende medisiner for bryte isolasjonen. Det er ikke et krav om å teste seg når du ferdig med isolasjon.

Slik tar du hurtigtesten nå

Hvem kontakter jeg hvis man får korona nå?

Det lurer Siv på.

– Smittesporingen er overlatt til den enkelte. Du skal selv gi beskjed til nærkontakter slik at de kan være årvåkne hvis de får symptomer. Så er det slik at de som er i samme husstand skal teste seg, sier Vold.

Tester du positivt på selvtest og ikke er blant gruppene som skal ta en bekreftende PCR-test, skal du registrere dette i kommunens systemer.

– Da må du inn på kommunens hjemmesider, sier Vold.

Personer som har tatt tre doser eller har tatt to doser og har gjennomgått koronainfeksjon siste tre måneder slipper å ta en bekreftende PCR-test.

– For de som trenger å bekrefte resultatet, kan de gå videre og bestiller en testtid, sier Nakstad.

TEST: Personer som har tatt tredje dose eller har tatt to og er fullvaksinert, må ikke ta en bekreftde PCR-test. Her fra Festplassen i Bergen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Når må vi ta fjerde dose?

– Jeg har tatt dose nummer tre nå i januar. Siden dette viruset sannsynligvis blir med oss en stund, er det slik at jeg må ta ny vaksine hver fjerde eller femte måned fremover for å unngå å bli alvorlig syk?

– Vi har ikke tatt stilling til fjerde dose enda. Dette er fordi vi ikke vet hvordan det blir med vaksinering for å være godt beskyttet fremover, sier Vold.

FHI jobber med å vurdere dette spørsmålet.

– Ut fra det vi vet så langt er det de eldste som har mest fallende immunitet når det gjelder beskyttelse mot alvorlig sykdom. Vi kommer til å komme med råd om videre vaksinering til befolkningen etter hvert, sier Vold.

Kan gjenåpningen ende i ny nedstenging?

Flere av leserne er bekymret for den raske gjenåpningen på et tidspunkt hvor smitten er såpass høy. Kan gjenåpningen ende med nok en nedstenging?

– Jeg tror ikke det. Folk er flinke til å følge rådene som gjelder. Mange hører om naboer og venner som tester positiv nå, så det er en helt annen bevissthet nå rundt hva som er de gjeldende rådene. Det viktigste for å unngå ny nedstenging er at vi følger rådene som fortsatt gjelder, sier Nakstad.