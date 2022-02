Gjert Ingebrigtsen sykmeldt - sønnene skal trene seg selv

Gjert Ingebrigtsen er sykmeldt og vil ikke fungere som trener for sønnene Jakob, Filip og Henrik i tiden fremover.

– Slik situasjonen er nå, vil ikke Gjert kunne fungere i rollen som trener for oss, bekrefter Henrik Ingebrigtsen til Aftenbladet.

Selv er han i opptrening etter sin hamstringsskade.

– Fremover vil vi ivareta treningen oss brødrene imellom, sier han i en pressemelding.

Han ønsker ikke å utdype hvorfor faren er sykemeldt, men forteller at brødrene vil ta ansvar for sin egen trening.

– Både Jakob og Filip satser på innendørssesongen, og det er viktig at de kan konsentrere seg fullt om det. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan gå i detaljer om situasjonen, sier eldstebror Ingebrigtsen.

Gjert Ingebrigtsen har trent sine sønner med stor suksess, og kronen på verket ble satt da Jakob Ingebrigtsen løp inn til OL-gull på 1500 meter i Tokyo i fjor. Han ble kåret til årets trener på Idrettsgallaen i 2019.