Norsk gullfavoritt nærkontakt med smittet

Kombinertlandslaget har selv bedt om at navnene på nærkontaktene offentliggjøres, slik at andre i troppen kjenner til situasjonen.

– De utøverne som er definert som nærkontakter, skal være ekstra forsiktige, men kan leve nesten som de normalt ville gjort i de siste forberedelsene til konkurranser. De kan trene og konkurrere som vanlig, men skal holde to meters avstand til andre, kjøre egen transport og spise på rommet sitt. Nærkontakter blir testet to ganger daglig, sier sjeflege for den norske OL-troppen, Aasne Fenne Hoksrud.

Skjedde før avreise

Olympiatoppens helseteam har jobbet på spreng for å få oversikt over smitte- og nærkontaktsituasjonen etter flyturen til Beijing.

Med full oversikt over smittebildet også fra de reisende fra andre nasjoner, er det seks blant troppens støttepersonell som er definert som nærkontakter.

I tillegg til nærkontaktbildet fra flyvningen, ble det avdekket en nærkontaktsituasjon med Andersen, Riiber og Bjørnstad før avreise fra Norge.

Stor gullfavoritt

Riiber er blant de aller største gullfavorittene i den norske OL-troppen. Han har vunnet hele åtte verdenscuprenn så langt denne sesongen.

Totalt står 24-åringen med utrolige 44 verdenscupseirer, og har kun den finske legenden Hannu Manninen foran seg på kombinertsportens adelskalender. Manninnen står med 48.

Gullhåpet fikk også et dramatisk siste renn før OL, da det nesten gikk galt i Seefeld i helga: