Støre til TV 2: Meteren kan ryke betydelig raskere enn først antatt

Tirsdag presenterte regjeringen betydelige lettelser i koronatiltakene.

Men til stor frustrasjon for utelivet, ble den svært inngripende meteren videreført.

I praksis betyr det svært begrenset kapasitet, og full forvirring om hvem som har ansvaret for at gjestene holder meteren, siden kravet om bordservering er fjernet.

– Dersom det blir vårt ansvar må vi ha flere folk på jobb for å gjete folk i riktig retning. Så for oss blir det bare mer kostbart enn om vi beholder bordservering, sa utelivsgründer Paal Iver Mangerud til TV 2.

For utelivet betyr ytterligere to uker med avstandskrav, ytterligere to uker med inntektstap.

Da er det gode nyheter at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tror at avstandskravet kan bli opphevet tidligere.

LETTELSER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil ikke beholde smitteverntiltakene lengre enn nødvendig. Foto: Vegard Stien / TV 2

– Ser bra ut

Støre feiret gjenåpningen med et snitt i Tromsø onsdag kveld. Det var den første ølen på en bar med venner på nesten to år.

– Stort sett holder folk meteren. Det er ingen som løper rundt med målebånd, men det er bra innrettet her selv om det er godt og fullt i lokalet, sier Støre.

Selv om statsministeren synes det er fint å se folk ute igjen, har han forståelse for at avstandskravet er problematisk for serveringsbransjen.

– Meteren kommer til å forsvinne. Vi har sagt at vi skal vurdere dette innen 17. februar, men det kan skje mye frem til det, sier Støre.

– Du sier innen 17. Antyder du at det kan komme betydelig lettelser før det?

– Det kan det. Vi ber fagmyndighetene gi oss råd fortløpende. Vi skal ikke ha slike regler lenger enn nødvendig, sier statsministeren.

Støre viser til at det er særlig er situasjonen på sykehusene og sykefraværet som blir avgjørende.

– Bildet ser bra ut i forhold til at vi har kontroll på situasjonen, og da kan det skje fortere.

GJENÅPNING: Det var smekkfullt på Horgans i Oslo da alle koronarestriksjoner ble opphevet i høst. Nå går det mot nok en full gjenåpning. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kan oppheves tidligere

Også næringsministeren er optimistisk.

– Vi håper at meteren snart er historie. Vi tar sikte på å fase ut de siste tiltakene senest 17. februar, men det kan komme lettelser før det, sier Jan Christian Vestre (Ap)

Regjeringen har frem til nå hatt tradisjon for at nye tiltak varer i en gitt periode før de gjør endringer.

Holden-utvalget er klare på at beslutninger om smitteverntiltak bør komme fortløpende, slik at det ikke går uker mellom hver gang reglene endres.

– Vi er regelmessig i dialog med alle helsemyndighetene. Alle i regjeringen er like lei av tiltakene, men vi må også passe på at ikke alle blir syke av omikron samtidig, for da kan vi risikere at sykefraværet blir for høyt, sier Vestre.

– Det er ikke forbudt å danse

Tillater «meter-dans»

På pressekonferansen ble det lagt ned et «danseforbud» på utestedene. Næringsministeren mener det slettes ikke er en regel.

– Det er ikke forbudt å danse, men det er en generell anbefaling om å holde meteren. Så får man selv vurdere hvor hyggelig det er med meter-dans. Så lenge man følger anbefalingen, er det bare å kose seg og danse, sier Vestre.

På spørsmål om hvem sitt ansvar det er at meteren overholdes på utestedene, svarer Vestre:

– Vi er et tillitssamfunn. Mange skjønner at vi er veldig nære å bli kvitt alle tiltak. Anbefalingen er rettet til enkeltpersoner, mens restauranter, barer og andre aktører må legge til rette for at det skal være mulig. De kan ikke ta inn et ubegrenset antall personer, slik at det ikke går å holde meteren, sier næringsministeren.

FULLT: Så fort meteren oppheves, vil utelivet igjen kunne drive med full kapasitet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Vil ikke slå ned på brudd

Under pandemien har en rekke utelivsaktører blitt bøtelagt for brudd på koronareglene. Denne gangen er det annerledes.

Selv om det stilles krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i utelivet, vil ikke Næringsetaten i Oslo slå ned på brudd.

«Oslo kommune vil fremover fokusere på vanlige skjenkekontroller, men kontrollørene vil veilede smittevern på forespørsel», skriver Oslo kommune i skriv til næringen, som TV 2 har fått til sendt.

De legger også ansvaret for å etterleve meteren over på individet.

«Oslo kommunes forventning er at utestedene legger til rette for smittevernmessig forsvarlig drift, ved for eksempel å ikke slippe inn for mange mennesker på utestedet. Samtidig har besøkende et selvstendig ansvar å overholde avstand og bruke munnbind».

Næringsministeren gjentar at systemet er tillitsbasert.

– Det er den enkelte anbefalingen er rettet mot. Vi kommer ikke til å sende vakter og politi rundt for å sjekke at dette følges. Det er tillitsbasert, sier Vestre.