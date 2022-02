Vikersund lover folkefest med fulle tribuner

Men to år med avlysninger har tæret på for VM-arrangøren i skiflyging.

I 2020 måtte de pakke sammen og tømme arenaen omtrent da den første prøvehopperen skulle sette utfor. I 2021 ble det avlyst et par måneder i forveien. Men i går kveld kunne ansatte og frivillige for VM i Vikersund 2022 slippe jubelen løs.

Regjeringen har opphevet antallsbegrensningen for idretsarrangemenger. Det betyr ny folkfest i den legandariske bakken i Modum.

– Dette betyr mye for alle, sier president i VM 2022, Leif Arne Berget til TV 2.

Har tært på

For presidenten mener det var helt avgjørende at de nå fikk en gjenåpning, og ikke fikk et nytt år med restriksjoner.

– For å ivareta de 1200 frivillige for å ha motivasjon videre framover, var dette ekstremt viktig.



Han innrømmer det har tært på, og de har hatt trøbbel med å beholde de mange frivillige de er avhengige av for å arrangere VM.

– Det har tært på mange. Man blir usikker når det er nedstengning, og andre har vært redde for smitte. Så vi har slitt med å få tak i så mange som vi trenger.

Men nå håper han at gjenåpningen skal skape den vanlige entusiasmen man er vant til å ha når verdenscupen kommer til bygda i Vikersund.

– Lover tidenes opplevelse

Fram til i går hadde de kun lov å ha rundt 3000 mennesker innenfor gjerdene på det enorme området. Nå er det nesten fritt fram

– Vi er glade for gjenåpningen og gleder oss stort til VM i skiflyging, folkefest og tidenes publikumsopplevelse i Vikersund, sier Per Bergerud, som generalsekretær for VM i skiflyging.

Billettsalget er allerede i gang, og de håper på å kunne ta imot opp mot 15 000 tilskuere hver dag. Ny tribuner gjør at man kommer nærmere utøverne og de lange svevene enn noen gang.

– Disse tribunene trekkes så nærme overgangen som det er mulig å komme for å gi publikum en unik opplevelse, sier Bergerud.

Arrangøren lover at VM blir et trygt arrangement for publikum, og vil ta hensyn til de føringene som fortsatt ligger der på smittevern.

– Vi har stått i pandemien lenge, og vi er veldig godt forberedt. VM kommer til å bli et bra og trygt arrangement enten du er frivillig, deltaker eller publikum, sier rennlege Åke Erling Andresen. De forhåndsreglene vi blir nødt til å ta, er vi jo alle godt kjent med gjennom den siste tiden, holde avstand, bruke munnbind, holde seg hjemme ved symptomer.