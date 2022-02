Kronprinsen om gjenåpningen: – Det setter vi pris på alle sammen

Kronprins Håkon er glad for at regjeringen har lettet på koronatiltakene. Onsdag besøkte han dugnadsgjengen til Den Norske Turistforening (DNT) på Skar i Maridalen i Oslo.

Der fikk både kronprinsen og Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) blant annet ta vedproduksjonen i nærmere øyesyn, ifølge en pressemelding fra Slottet.

Dugnadsgjengen kalles Trelauget og gjennomfører 100 dugnader i året. Til sammen 25 personer legger årlig ned 6.625 dugnadstimer og produserer 6.000 sekker med ved,

– Her er karene på over 80 som har viet pensjonisttilværelsen til frivillig arbeid, men også ungdom fra St. Hanshaugen bydel som får arbeidstrening og nye erfaringer gjennom dugnad, sier daglig leder i DNT Oslo og omegn, Henning Wikborg.

– Selvfølgelig fint

I anledning besøket utrykte også kronprinsen glede over at regjeringen nå har lettet på koronatiltakene.

– Det er jo selvfølgelig fint det, altså. At vi nå er i en situasjon hvor det kan være litt lettelser i tiltakene, det tror jeg vi setter pris på alle sammen, sier kronprinsen til TV 2.

Se intervjuet med kronprinsen i videovinduet under:

Stas med besøk

Dugnadsgjengen på Skar driver produksjon av ved, møbler og broer til DNT Oslo og omegn. I tillegg har det blitt et sted hvor det ukentlig foregår aktiviteter for barn og unge som trenger et tilbud. De får mulighet til å drive arbeidstrening eller erfare friluftslivets gleder.

Hvert år jobber frivillige 800.000 timer for Den Norske Turistforening (DNT). Kronprins Haakon er Frivillighetens år 2022s høye beskytter.

UTEN TO METERS AVSTAND OG MUNNBIND: Besøket bar preg av at det nå er nye restriksjoner som gjelder. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Vi er veldig glade for at kronprinsen tar seg tid til å lære mer om hva denne fine gjengen bidrar med, for DNT, men også for alle som er glade i å gå på tur. Ekstra stas er det at kronprinsen kommer på besøk helt i starten av det som er Frivillighetens år, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT.

Det ble også tid til samvær rundt bålpanna og vafler og kaffe i Maridalen.

(NTB/TV 2)