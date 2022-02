Søket etter savnede Reidar Nilsen innstilles

Søket utenfor Gamvik har verken ført til funn av den omkomne, eller andre ting som kunne gi oss en pekepinn på hva som har skjedd.

– I to dager ble det søkt med ROV-er fra fartøyet «Esvagt Eurora», dessverre uten resultat. Havområdene er enorme med sterke drivkrefter og er svært værutsatt, skriver jourhavende stabssjef Stein Kristian Hansen i Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

– Tiden som er gått etter forliset skjedde, alle søkene som er gjort både til havs, under og over havoverflaten og langs strandlinja gjør at vi nå ikke lengre øyner håp om å finne den omkomne gjennom målrettede organiserte søk.

– Vi har nå gjort alle søk i de områdene som vi anså som interessante søksområder, med betydelige ressurser. Politiet har derfor kommet til den beslutning å innstille SEAO-søket. De pårørende er informert om beslutning.

Politiet vil vurdere å sette i gang nye undersøkelser dersom det kommer fram opplysninger.

Politiet ønsker å benytte anledningen til å takke alle som har bidratt i letingen etter den omkomne.

– Det er gjort en enorm innsats fra privat personer, organisasjoner og hele samfunnet for å finne den omkomne. Dessverre uten resultat.

Reidar Nilsen har vært savnet siden fartøyet han var om bord i forliste 09. januar i år. Sønnen hans var også om bord, og ble funnet omkommet etter hendelsen.