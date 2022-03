Liv verdsettes lavere i helsesektoren

Konsekvensen er at pasienter ikke får den behandlingen de burde hatt og et samfunn som får mindre helse og verdi ut av hver krone.

Sammenlignet med andre sektorer verdsettes et liv lavere i helsesektoren. Konsekvensen er at pasienter ikke får den behandlingen de burde hatt og et samfunn som får mindre helse og verdi ut av hver krone.

Helsesektoren har en særegen tilnærming til økonomiske beregninger. De samfunnsøkonomiske perspektiver som produksjonsvirkninger — altså pasienter og pårørendes evne til å jobbe, gå på skole, ta utdannelse eller i motsatt tilfelle, gå på uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger— blir ikke medregnet når staten vurderer hva de skal betale for.

Det er unntaket fra andre sektorer, og bør endres, skrier Menon Economics i en ny rapport.

Store skjevfordelinger

I rapporten eksemplifiserer de hvordan Norge har undervurdert verdien av nye behandlinger — og andre helsetiltak — og hvordan helsekronene kan utnyttes bedre. Ett eksempel er migrene, en sykdom som gjør at mange faller utenfor arbeidslivet. Kostnadene knyttet til produksjonstap tilsvarte 2,3 milliarder bare i 2019.

Ifølge beregninger gjort av Oslo Economics, ville ny migrenemedisin, selv når man trekker bort kostnaden ved å kjøpe medisinen, sparer samfunnet for store beløp.

Samfunnet går altså i pluss ved å ta i bruk migrenemedisinene.

Helsevesenet har viktige samfunnsfunksjoner, men økonomisk sett, så er tjenester i helsevesenet en investering vi som samfunn gjør for å minimere negative konsekvenser av sykdom og ulykker. Når det vurderes om samfunnet skal investere i en ny behandling, beregnes nytte og kostnad til ny behandling sammenlignet med nytte og kostnad til «gammel» behandling. Da finner man ut om denne nye behandlingen er kostnadseffektiv for staten å finansiere.

Paradoksalt nok, så inkluderer man produksjonstap i regnestykket når man bruker skattepenger i andre offentlige sektorer. I samferdselssektoren, for eksempel, hensyntas kostnaden ved å bygge en fysisk midtdeler i veien mot sparte liv og tapte bidrag for staten Norge.

Resultatet er at terskelen for å bruke skattepenger på å redde liv og bedre helse blir høyere når man vurderer ny medisinsk behandling, enn når man vurderer tiltak i andre sektorer. Offentlig finansierte tiltak skal sikte mot å gi høyest mulig avkastning tilbake til samfunnet. Da er det forunderlig at man ikke regner på de positive bidragene ved at liv reddes og spares i den sektoren som faktisk har ansvar for å redde og spare liv; nemlig helse.

Tillitsutfordringer

Det er et politisk ansvar å ta beslutninger til beste for hele samfunnet og bruke skattepengene fornuftig. Det er unaturlig at en offentlig helsetjeneste ikke skal vurdere hvordan skattepenger eller offentlige penger skal brukes på best måte for samfunnet.

Dersom vi i dag ender med å under-investere i legemidler er det alvorlig, fordi det betyr at vi går glipp av gevinster for pasientene og samfunnet. En investering i dag kan spare samfunnet for store utgifter— også frem i tid.

I løpet av det siste året har et økende antall enkeltsaker, hvor norske pasienter ikke får tilgang til medisiner som er godkjent i mange andre land, vært fremtredende i media. Særlig pasienter med sjeldne sykdommer eller kreft blir rammet. Samtidig ser vi at Norge, fordi de ikke hensyntar verdien en medisin kan gi, krever blant de største rabattene i Vest-Europa. Dette resulterer i lange forhandlinger og norske pasienter som venter lengre på nye medisiner enn pasienter i våre naboland— hvis de får tilgang til dem i det hele tatt.

I disse sakene er det snakk om pasienter som ikke får tilgang til en behandling som er den eneste som finnes mot sin sykdom. Det finnes ingen andre alternativer. Så velger Norge allikevel ikke å godkjenne priser som andre land finner bærekraftig. Det setter tilliten til helsevesenet på prøve.

Trenger nye prioriteringskriterier

En av de største fordelene med en sterk offentlig helsetjeneste, er at den er en del av det helhetlige offentlige tilbudet og finansieres som andre offentlige tjenester. Da burde man også i større grad se det offentlige budsjettet i sin helhet, heller enn i siloer. En utgift over sykehusbudsjettet kan eksempelvis gi store besparelser på folketrygden — i tillegg til — inntekter over skatteseddelen.

Regjeringens ambisjon om en ny prioriteringsmelding er viktig, og et avgjørende punkt i den vil være å hensynta verdien en tjeneste gir— også på helsefeltet. For med dagens praksis, er tiltak i helsesektoren mindre verdt enn helsetiltak i andre sektorer, noe som neppe er hensikten.

