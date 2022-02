Jansrud og Caspersen Falla bærer flagget under OL-åpningen

Kjetil Jansrud og Maiken Caspersen Falla får det ærefulle oppdraget med å bære det norske flagget på åpningsseremonien til OL i Beijing frdag.

Det bekreftes i en pressemelding onsdag.

Jansrud, som på sensasjonelt vis er klar for OL i Beijing, sier følgende om oppdraget:

– Med stor ydmykhet har jeg takket ja til å være flaggbærer for Norge under åpningsseremonien. Jeg er både stolt og rørt over å få lov til å gå foran fantastiske utøvere med holdninger og verdier jeg beundrer. Den norske troppen har medaljekandidater på rekke og rad, og idrettsinteresserte nordmenn kan glede seg til et fantastisk OL.

Caspersen Falla er også henrykt over å få bære det norske flagget.

– Det er en stor ære for meg å bli spurt om å være flaggbærer for Norge når den olympiske ild tennes for det 24. vinter-OL i historien under åpningsseremonien i Beijing, sier hun og legger til:

– Norge er den regjerende vinteridrettsnasjonen takket være alle våre rå idrettsutøvere som gir alt hver dag for å nå nye mål. Vi er en liten nasjon med store utøvere, og jeg er ydmyk over å få mulighet til representere oss alle. Jeg ønsker alle lykke til i dagene som kommer, og gleder meg på vegne av hele Norge til herlige prestasjoner med fantastiske utøvere i den norske troppen.

Toppidrettssjef og hovedleder for den norske OL-troppen i Beijing-OL, forklarer valget av Jansrud og Caspersen Falla slik:

– Vi har fått to flotte representanter for norsk idrett til å bære flagget under åpningsseremonien i Beijing 2022. Maiken og Kjetil har med sin lange fartstid i den internasjonale toppen i hver sin idrett vært gode ambassadører for norsk idrettskultur. Det var under Tokyo 2020 at det for første gang var en kvinnelig og en mannlig flaggbærer fra hver nasjon.