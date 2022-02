Lurer du på å bli koronasmittet med vilje? Dette sier virusforskeren

Du tenker kanskje det er like greit å bli ferdig med covid-19, nå som det er en mild variant i omløp? Ifølge fagfolkene bør du tenke deg godt om før du går på smittefest.

De siste dagene har det vært et tydelig taktskifte fra helsetoppene og regjeringen.

Smitten stiger, men sykehusinnleggelsene er stabile. Derfor kom det denne uken lettelser med fraser som «vi må forvente mer smitte», «man kan tillate seg høyere risiko», og «nå må folk ta hverdagen tilbake».

Betyr det at det ikke er så farlig å bli smittet nå? Er man helt beskyttet med tre doser? Bør man faktisk gå inn for å bli smittet med denne milde omikron-varianten av covid-19, og bli ferdig med det slik at man kan nyte godt av en eventuell immunitet?

Spørs om det er så lurt.

POSITIV TEST: Hvis smitteutviklingen fortsetter, vil stadig flere nordmenn få se de to sagnomsuste strekene på hurtigtesten. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Tre doser - ingen garanti

– Personlig ville jeg aldri gått på en smittefest. Jeg tenker det fortsatt er en fare ved å bli smittet, fordi man ikke vet om man får alvorlige komplikasjoner eller lang-covid, sier virusforsker Rebecca Cox.

Hun er leder for pandemisenteret ved Universitetet i Bergen, og sier tre vaksinedoser ikke gir noen garanti for å unngå alvorlig sykdom eller senvirkninger.

– Det er alltid en risiko hvis man blir infisert, og dette er en risiko man kan unngå ved å ikke gå på smittefest.

Hun sier det fortsatt er mye man ikke vet om viruset, og at man kan være uheldig til tross for god vaksinebeskyttelse.

– Du kan tro at du er frisk og rask, men du ønsker likevel ikke å bli den som havner på sykehus med lang-covid eller andre komplikasjoner, sier hun.

FORSKER: Professor Rebecca Cox advarer mot å tro at omikron-varianten er ufarlig, selv om den er mildere enn tidligere varianter. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Ikke noe poeng

Også assisterende helsedirektør Espen Rotrup Nakstad har klare beskjeder til de som vurderer å bli smittet med vilje «for å bli ferdig med det».

– Det er ikke noe poeng i å gå inn for å bli smittet og oppsøke smitte, har vi sagt. Grunnen til det er at det er usikkert hvordan det blir rundt neste sving. Sannsynligvis vil alle som blir smittet denne vinteren også bli smittet med covid-19 igjen neste høst eller vinter, sier Nakstad.

Nakstad sier at smitte nå kanskje kan gi noe mer immunitet neste gang man blir smittet, slik at sykdommen blir mildere.

Samtidig understreker han at man risikerer å få langtidseffekter av covid.

GRADVIS: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier myndighetene håper å unngå en stor fraværsbølge ved å gjenåpne samfunnet gradvis. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Klar mening om lettelsene

Da regjeringen presenterte lettelsene sist tirsdag, fjernet de alle tiltak utenom meteren, begrensninger for arrangement uten tilviste plasser, og isolasjon ved sykdom.

Cox er krystallklar på at det er lurt av regjeringen å åpne gradvis.

– Jeg tenker det er viktig å beholde avstand og munnbind, fordi vi vet at det er riktige tiltak for å begrense smitte. Slik kan vi unngå at alle blir smittet samtidig, sier hun.

Både hun og helsemyndighetene frykter full gjenåpning skal føre til enorme fraværstall.

– Da kan samfunnet kollapse.

UTELIV: Danske myndigheter har valgt å fjerne alle tiltak i ett sveip, men de har særlig ett fortrinn som gjør dette tryggere enn i Norge. Foto: Elias Engevik/TV 2

Ser lyst på våren

I Danmark har man derimot valgt å åpne helt opp. De er i en litt annen situasjon enn Norge, ifølge Cox.

– De har mange flere som har tatt oppfriskningsdose, og der har vi fortsatt en jobb å gjøre. Jeg vil oppfordre alle til å ta vaksinen.

– Hva tenker du om den mulige fraværsbølgen og utsiktene for våren?

– Jeg tenker at arbeidsgiverne må planlegge så godt de kan, slik at noen kan jobbe mens andre er syke. Det er en vanskelig situasjon vi står overfor, men hvis vi kommer gjennom dette så ser alt mye lysere ut til våren.