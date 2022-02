– Veldig lav andel av smittede legges inn på sykehus

Antallet innleggelser på sykehus med covid-19 som hovedårsak har økt de siste to ukene.

Likevel er det nå en veldig lav andel av meldte tilfeller (0,12 %) som legges inn i sykehus for covid-19 ettersom omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og flere er godt beskyttet gjennom vaksinasjon, skriver FHI i ukesrapporten for uke fire.

Antall meldte smittetilfeller fortsetter derimot å øke. Foreløpig for uke fire er det meldt om 133.055 tilfeller av covid-19.

Det er en økning på 11 prosent fra forrige uke, og det høyeste antallet meldte tilfeller på en uke så langt i pandemien.

FHI understreker at alvorlig covid-19 nå særlig rammer uvaksinerte personer og vaksinerte personer med høy alder og underliggende sykdommer.

– Det er derfor avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose, skriver FHI.

Vinterbølgen drevet av omikronvarianten vil øke de nærmeste ukene og smitte flere millioner mennesker.

– Selv om varianten gir mindre alvorlig sykdom, kan det ventes flere innleggelser. står det i rapporten.

Bølgen kan gi en betydelig økt belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter og økt fravær på grunn av sykdom og isolasjonskrav, ifølge FHI.

– Kommunene og sykehusene må benytte de nærmeste ukene til å vaksinere flere og forberede seg på stort sykefravær og flere pasienter.

