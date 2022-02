Nå er det på tide å få raua i gir, her!

Veldig mange kvinner opplever at de ikke blir godt nok fulgt opp i barseltida. At de må løse alt selv, finne ut alt selv, sitte med frykten og usikkerheten selv. Det er faktisk ikke godt nok.

I alle år har kvinnehelse blitt nedprioritert. En viktig del av dette er barselomsorgen. Når en av tre fødende har fått en fødselsdepresjon gjennom pandemien burde varsellampene ha ringt for lengst.

Trenger store endringer

Det å bli mor, kanskje spesielt førstegangsmor, er en fullstendig omveltning i livet. Plutselig skal du ha ansvar for et bittelite menneske som har en haug av behov det ikke kan fortelle om.

Du blir fratatt fritiden din, du sover antageligvis lite og dårlig, du skal gå rundt som et levende matfat 24/7, og kroppen fungerer ikke helt som før. Det var nok ikke å plutselig begynne å tisse på seg hvis man beveger seg for fort, revning i underlivet eller delte magemuskler som var den store drømmen når du begynte å tenke på å få barn. Dessverre er det en del av pakka for mange kvinner. Selvsagt skal de få kyndig hjelp!

Veldig mange kvinner opplever at de ikke blir godt nok fulgt opp i barseltida. At de må løse alt selv, finne ut alt selv, sitte med frykten og usikkerheten selv. Det er faktisk ikke godt nok. Vi trenger store endringer.

Urovekkende er en grov underdrivelse

Vi har hørt flere historier enn jeg kan telle om kvinner, som måtte føde alene under koronapandemien. Som har hatt ensomme dager på barsleavdelingen med en liten en som plutselig krever all din oppmerksomhet.

Det er klart det må være tøft! Ny forskning viser nå at en av tre kvinner som har født under pandemien har kjent på depressive symptomer. Les det tallet igjen. Hver tredje fødende kvinne blir fødselsdeprimert. Å si at dette er urovekkende er en grov underdrivelse. Det er helt vanvittig at det som skal være en så koselig tid – eller greit som vi kaller det i Rogaland – for familien med den nye lille verdensborgeren skal være så vond for så mange.

Men vi vet at manglende oppfølging i barseltiden er et problem som ikke er spesielt for pandemitiden.

Derfor går KrF nå i bresjen for store endringer i barselpolitikken og har fremmet åtte forslag på Stortinget. Vi vil blant annet lovfeste retten til å ikke føde alene, for det har koronapandemien har vist at det er helt nødvendig. Vi mener også at den som føder må få en helt annen oppfølging etter fødsel gjennom blant annet tilbud om fysioterapi, oppfølgingssamtaler, ammeveiledning og hjemmebesøk fra jordmor.

Det kan ikke være sånn at du skal sette et helt nytt menneske til verden, for så å stå helt på bar bakke uten hjelp!

Blir eitranes

Dette mener jeg faktisk er en moderne likestillingskamp, og jeg klarer ikke fatte og begripe at vi ikke er lenger enn dette. At fødende ikke blir bedre fulgt opp. Jeg blir eitranses når jeg hører historier om kvinner som er engstelige for å gjøre feil og trenger hjelp, men som ikke blir fanget opp. Eller kvinner som sitter med store helseplager som følge av fødsel, men får beskjed om å bare utføre noen knipeøvelser eller få beskjed om at du skal lære å amme av å se en film på YouTube. Det koker i meg.

Dette er på ingen måte en kritikk av jordmødre og andre sykepleiere, for de strekker seg veldig langt. Det det er en kritikk av systemet.

Nå er det på tide å få raua i gir, her! Make barseltida greit again!

