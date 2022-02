Kina får den perfekte unnskyldningen

Utenrikskomiteens flertall avviser Venstres forslag om diplomatisk boikott av Beijing-OL. Samtidig forbereder kinesiske myndigheter seg på et OL der de kan kvele all kritikk. Med smittevern som vanntett unnskyldning.

Olympiske leker i en klaustrofobisk koronaboble er slitsomt for både utøvere og journalister. For Kina derimot, kan de strenge smittevernreglene være en stor fordel.

OL i Beijing blir ikke den storslåtte folkefesten kinesiske myndigheter drømte om da de fikk tildelt OL i 2015. Men selv om pandemien legger en solid demper på tribunefesten, er det ikke sikkert at president Xi Jinping tar det altfor tungt. Fordelen med å arrangere OL midt i en pandemi er at Kina får en uangripelig unnskyldning til å stramme grepet både overfor egen befolkning og tilreisende presse.

Pandemien gjør politiets og sikkerhetsapparatets jobb langt enklere. Da Kina arrangerte OL i 2008, ble det brukt mye ressurser på å holde orden på internasjonale journalister. Å ha kontroll på horden av tilreisende journalister og TV-team blir langt enklere når man kan lukke alle inn i en egen OL-boble.

Det ville ikke vært lett å lage kritisk journalistikk i Kina selv uten pandemien. Pressefriheten har lenge hatt svært dårlige kår i den asiatiske stormakten. Men med det strenge smittevernregimet som nå er på plass, blir det så godt som umulig.

Et av Kinas løfter til IOC, i tillegg til løftet om å sikre pressefriheten, var å sikre demonstrasjonsfrihet. Mange har vært spente på om Kina kom til å holde det løftet, og hvordan de eventuelt ville håndtert forsøk på protester og demonstrasjoner under OL. Nå slipper myndighetene å forholde seg til dette spørsmålet. Med dagens smittevernregime er ikke demonstrasjoner et alternativ.

Slik kan pandemien brukes til å kvele all kritikk av det autoritære regimet og dets utallige menneskerettighetsbrudd. Og det er heller ikke mulig å arrestere Kina for det. Smittevern er den perfekte unnskyldningen for å unngå demonstrasjoner og holde journalistene langt unna mannen i gata.

Selv om også autoritære regimer må få lov til å sette inn tiltak for å begrense pandemiens herjinger, kommer vi oss ikke forbi at smittevern gir disse regimene nye våpen for å undertrykke, kontrollere og overvåke egen befolkning. Verktøy som nå utvikles for å spore smitte kan også misbrukes til å overvåke egne innbyggere. Kina har ikke noe datatilsyn som sørger for at myndighetene ikke misbruker de dataene som samles inn i smittevernets navn. Teknologi som gjør det mulig å lære mobiltelefonene våre å kjenne oss igjen på face-ID når vi har på oss munnbind kan senere brukes til å identifisere demonstranter også når de har maskert seg for å beskytte sin identitet.

Siden OL i 2008 har utviklingen i Kina gått i feil retning. Den gangen var det håp om at OL kunne bidra til å demokratisere Kina. Det kom storslåtte løfter, men de ble aldri innfridd. På mange områder er situasjonen verre i dag. Det er ingen grunn til å tro at årets OL på noen som helst måte skal bidra til mer frihet, mer demokrati og færre menneskerettighetsbrudd.

Da er det et høyst relevant spørsmål om norske myndigheter skal være med på å legitimere det kinesiske regimet ved å besøke lekene.

Venstre vil nå løfte dette spørsmålet inn i stortingssalen. De har fremmet forslag om at ingen representanter for det offentlige Norge skal besøke vinter-OL eller de paralympiske lekene i Beijing. De har også fremmet forslag om at regjeringen skal utarbeide en strategi for bruken av diplomatisk boikott i forbindelse med store internasjonale sportsarrangement i autoritære regimer.

Tirsdag var utenrikskomiteen ferdig med å behandle forslaget. Det fikk, som forventet, ikke flertall. I sine merknader skriver flertallet i komiteen at de er enige i at økningen av internasjonale mesterskap i land med kritikkverdige menneskerettighetssituasjoner er en utfordring, men de vil verken vedta en diplomatisk boikott av OL i Beijing eller støtte forslaget om at det utarbeides en strategi for hvordan Norge skal håndtere denne typen problemstillinger i tiden fremover.

Flertallet i komiteen argumenterer blant annet for at det ikke er tradisjon for at Stortinget instruerer regjeringen i spørsmål om diplomatisk boikott. Men det forklarer ikke hvorfor man også sier nei til å lage en mer overordnet strategi for hvordan man skal forholde seg til sportsvasking i fremtiden. I utenrikskomiteen, der alle partier unntatt MDG er representert, var det kun Venstre, SV og Rødt som støttet å utarbeide en slik strategi.

Store internasjonale idrettsarrangement har for lengst blitt et politisk verktøy for stater som Kina. Da er det naturlig at dette spørsmålet også løftes inn i Stortinget og regjeringskontorene. Man bør ikke overlate dette spørsmålet til idretten og idrettsutøverne, selv om diskusjonen kan være vanskelig og ubehagelig.

Samtidig som det har pågått en stor debatt om Norges deltakelse i Qatar-VM, har det norske oljefondet vært investert både i qatarske selskaper og utenlandske selskaper som bygger VM-stadioner i Qatar. Samtidig som norske langrennsløpere, skiskyttere og alpinister må svare på spørsmål om kinesiske menneskerettighetsbrudd og hvordan de skal unngå å bli en del av Kinas propaganda under OL, jobber norske politikere med å få på plass en frihandelsavtale med Kina.

Norges betente forhold til Kina kan være en av grunnene til at flere partier kvier seg for å diskutere diplomatisk boikott akkurat nå. Kanskje hadde det vært enklere for Venstre å få flertall for forslaget sitt hvis det var et autoritært regime med mindre makt internasjonalt som var vertsnasjon. Forslaget skal etter planen behandles i Stortinget 1. mars. Jeg ville ikke blitt altfor overrasket om den politiske stemningen plutselig har endret seg når vinterlekene i Kina er over. Det er alltid enklere å diskutere en hypotetisk boikott en gang i fremtiden enn å ta stilling til et konkret arrangement her og nå.

Tiden der man kunne gjemme seg bak ønsket om å skille idrett og politikk er over. Idretten er i aller høyeste grad politisk. Det bør politikerne våre også innse. Politikerne skal ikke instruere idretten, men de bør definitivt diskutere sin egen rolle i dette. En politisk debatt om bruken av diplomatisk boikott av idrettsarrangement i autoritære regimer ville være et skritt i riktig retning i kampen mot sportsvasking.