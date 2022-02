Sophie Elise innrømmer: – Jeg har følelser for Isak

Fra første uke på Farmen kjendis ønsket influenser Øyunn Krogh (25) å bli storbonde. Da radioprofil Ingrid Simensen (28) tapte i melkespann mot tidligere håndballspiller Kjersti Grini (50), fikk Krogh endelig ønsket oppfylt.

– Jeg har hatt lyst til å være storbonde siden dag en, men da Dorthe Skappel meldte seg, turte jeg ikke stille mot henne, forteller Krogh i tirsdagens episode.

At det var Simensen som valgte henne som storbonde – og dermed sikret Krogh en plass i finaleuken, synes hun er stort.

– Det er helt vilt. Jeg får gåsehud. Det er dritkult at Ingrid valgte meg – det er en stor ære. Jeg synes hun har et så fint moralsk kompass.

Med seg som hjelpere valgte Krogh artist Adam Ezzari (23) og influenser Sophie Elise Isachsen (27). Det tok derimot ikke lang tid før Isachsen ba storbonden revurdere valget sitt av hjelper.

HJELPER: Storbonde Øyunn Krogh valgte å ta med seg Sophie Elise Isachsen og Adam Ezzari som hjelpere. Foto: TV 2/Alex Iversen

– En dårlig bevart hemmelighet

Det er ikke til å stikke under stol at Isachsen har fått et godt øye til Norges tøffeste-vinner Isak Dreyer (28) i løpet av tiden på gården.

Flere ganger har de våknet opp i samme seng, og i søndagens episode fortalte artist Heine Totland (52) om romansen som foregår mellom turtelduene.

– Forholdet mellom Isak og Sophie er en veldig dårlig bevart hemmelig på gården. De tror fortsatt at ingen skjønner noen ting, men alle skjønner jo hva som foregår. Det er god, gammel bonderomantikk – en skikkelig gårdsromanse mellom drengen og budeia, sier Totland.

SØT MUSIKK: Sophie Elise Isachsen og Isak Dreyer har fått et ekstra godt øye til hverandre, i løpet av Farmen kjendis-oppholdet. Foto: TV 2/Alex Iversen

I episoden innrømmer Dreyer at han liker Isachsen godt, og at de har det fint sammen.

– Jeg liker Sophie godt. Hun er en trivelig jente, og vi kommer godt overens. Man skulle først tro vi var veldig forskjellig, men vi er egentlig ganske like på mange vis. Vi har det fint, sier han.

Bekrefter følelser

I tirsdagens episode erkjenner Isachsen overfor Krogh at relasjonen til Dreyer kan bli et problem, dersom hun skal være hjelper.

– Jeg har følelser for Isak, og jeg synes det er vanskelig å ikke sove med han, starter Isachsen.

– Jeg lurer på – skal jeg være hjelperen din, og sove her? Eller vil du ha en annen hjelper om jeg sover en annen plass?, spør hun.

INNRØMMER: Sophie Elise Isachsen innrømmer overfor storbonde Øyunn Krogh at hun har følelser for Isak Dreyer. Foto: TV 2

Krogh, som har hatt en nær relasjon til Isachsen fra start, blir ikke overrasket over at 27-åringen innrømmer følelsene hun har for Dreyer.

– Jeg har fått lov til å være en av Sophie sine nærmeste her på gården. At Sophie forteller hun har fått følelser for Isak, er ikke en veldig bombe for meg, sier Krogh.

IKKE SJOKKERT: Øyunn Krogh er ikke overrasket over at Sophie Elise Isachsen har fått følelser for Isak Dreyer. Foto: TV 2

At Isachsen har mer lyst til å sove sammen med Dreyer, bryr storbonden seg fint lite om.

– Det gjør meg ingenting at du ikke sover i den senga. Vi kommer til å være her, ha våre råd og vår fortrolighet, men hvor du sover – det gir jeg totalt f.. i, sier hun.

Sophie Elise Isachsen ønsker ikke kommentere hendelsen ytterligere. Isak Dreyer har ikke besvart TV 2s henvendelse.

