Advarer mot strømtabber: – Vi ser folk prøve ting i desperasjon

Med høye strømpriser er det lurt å ta noen grep for å unngå at strømregningene blir større enn nødvendig. Samtidig advarer elektriker Morten Haugen mot å gjøre deg selv en bjørnetjeneste.

De rekordhøye strømprisene vi så mot slutten av fjoråret er forbi, og forhåpentligvis et tilbakelagt kapittel. Men historisk sett er strømprisene fortsatt høye, og er du ikke bevisst på strømbruken, kan du fortsatt vente deg en høy regning.

– Gang på gang har nordmenn blitt pepret med tips om hvordan den enkelte husstand kan få ned strømprisen. Med de skyhøye strømprisene forstår jeg godt at flere har strukket seg langt for å ta grep i hjemmet, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank.

Bytte vinduer, installere varmepumpe og utbedre boligens isolasjon er noen av de større tiltakene som blir foreslått.

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank. Foto: Danske Bank/Sturlason

– Dette kan være en god investering, men det koster jo også mye penger. Av de mindre strømsparetipsene finner vi kortere dusjer, å bruke mindre strøm på morgenen og ettermiddagen når alle andre gjør det, og å lukke dører til rom du ikke oppholder deg i, sier Olsen.

Dette er fornuftige råd for å redusere strømforbruket, men samtidig er det noen av rådene du ikke bør dra for langt.

– Prøver metoder i desperasjon

– Vi ser at folk prøver forskjellige metoder i desperasjon for å spare strøm, men spørsmålet er om mye av det folk gjør er en bjørnetjeneste, sier elektriker og faglig ansvarlig i EL-kontakten AS, Morten Haugen.

Elektriker og faglig ansvarlig i EL-kontakten, Morten Haugen. Foto: EL-kontakten

Han understreker at det å skru ned varmen i rom du ikke oppholder deg i, kan bidra til å spare strøm.

– Men husk at veggene internt i en bolig ikke holder like godt på varmen som isolerte yttervegger. Har du det for kaldt i et rom du ikke oppholder deg i, kan dette rommet bli en negativ faktor for de andre rommene ved at temperaturen går gjennom veggen, sier Haugen.



Ikke bare kan det lekke varme inn i rommet og kulde ut igjen, men du risikerer at det oppstår bygningsmessige skader.

– Hvis du har helt nede i 10 grader, mens naborommet du oppholder deg i har 22 grader, kan det være et tidsspørsmål før du får kondensproblemer og eventuelle fuktskader.

Har du rundt 15-20 grader i naborommet i et godt isolert hus, er det ifølge Haugen ikke noe problem.

– Men for folk med dårlig isolerte hus, og ikke noe varme i rommet ved siden av, kan det gi problemer med fuktskader. Det er bedre å få en litt høyere strømregning enn at det blir bygningsmessige skader, sier Haugen.

Risikerer overbelastning

Vil du ha det varmt på badet om natta, men vil spare strøm i andre rom, minner Haugen om viktigheten av å lukke døra til badet.

– Det er dumt hvis badet bare ender opp med å bli en oppvarmingskilde for de andre rommene.

Drar du på hytta eller et annet sted i helgen, er det fornuftig å senke temperaturen hjemme. Men også her gjelder det å ikke ta i for mye.

– Dersom du skrur av varmen helt i huset når du drar på hytta for en kort periode, kan du gjøre deg selv en bjørnetjeneste på flere måter. Du risikerer for det første at du må bruke mer strøm på å varme opp huset igjen, enn du hadde gjort ved å holde temperaturen jevn og bare senke den noen grader, sier Haugen.

Da vil du fryse lenge når du kommer hjem, og du kan også risikere å overbelaste det elektriske anlegget.

– Det elektriske anlegget er laget for at man skal bruke litt hele tiden, men ikke for at alt av varmekabler og panelovner skal stå på full guffe samtidig. Å skru ned til rundt 17 grader når du er borte kan være fornuftig.

– Har sett folk gjøre ekstreme ting

Et annet område elektrikeren oppfordrer til å være bevisst, er når det gjelder varmtvannsberederen.

– Enova gir støtte til de som velger å styre varmtvannsberederen på en god måte, og det er en veldig god løsning for å ikke bruke strøm på å varme opp vann når strømmen er på det dyreste, sier Haugen, og fortsetter:

– Men her skal man passe på å ikke la temperaturen i varmtvannsberederen synke for mye. Har du i tillegg en gammel bereder og gamle rør, vil det bare være et spørsmål om tid før det utvikles legionella som du får i drikkevannet ditt.

Haugen forteller at noen setter termostaten for høyt når de skal varme opp huset, i håp om at det skal bli raskere varmt.

– Så våkner de opp på morgenen med at det er for varmt, og åpner vinduet for å kjøle ned. Da snakker vi om å fyre for kråka. Dette har vi sett flere av våre kunder gjøre, sier Haugen.

– Mye av dette er ting jeg tror de fleste vet om, men vi ser at folk prøver mange metoder i desperasjon for å spare strøm. Det er fort gjort å ikke tenke seg godt nok om når du er desperat, og vi har sett folk gjøre noen ekstreme ting i vinter.

Spar på andre måter

Forbrukerøkonom Thea Olsen tror nordmenn flest har blitt flinke til å være bevisste på strømforbruket. Hun mener imidlertid at flere vil ha nytte av å rydde opp ordentlig i privatøkonomien ellers.

– Prøv å spare penger på andre måter. Gå igjennom forsikringene dine, undersøk om du har konkurransedyktige vilkår i banken din, slett abonnementer du ikke bruker og fyll drivstoff når du ser prisene er lavere enn normalt, sier Olsen.

– Dersom du eksempelvis har boliglån og bil, er det flere titusener av kroner du potensielt kan spare i året dersom du tar grep. Det vil også gjøre håndteringen av strømregningen enklere.