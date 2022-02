Her er meteren borte: – Skikkeleg deilig

– Eg gler meg til å bli student igjen, og til å bli kjent med folk, eg kjenner jo eigentleg ikkje klassen min, seier Sandra Reil Conradi.

Reil Conradi studerer ved Nord universitet i Bodø. Ho og resten av student-Noreg fekk onsdag vende tilbake til fysisk undervisning og klassekameratane på campus.

LUKKELEG: Sandra Reil Conradi (t.h) og studievenninna Ingvild Sibbern får endeleg studere saman igjen. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

– No opnar alt saman. Det er fantastisk bra, seier Fredrik Engelschiøn Akre.

Han er student ved NTNU i Trondheim og leiar Studentersamfundet med sine 16.000 medlem. Etter regjeringa sin pressekonferanse tysdag kveld sabla Engelschiøn Akre champagnen.

– Eg trur alle studentar kjenner på at det blir kjempebra at vi kan komme oss ut døra og møte andre, seier Engelschiøn Akre, som lover fleire fysiske arrangement til sine medstudentar i tida framover.

FULL RULLE: For Studentersamfundet-leiar, Fredrik Engelschiøn Akre, blir det travle dagar framover når studentane endeleg kan samlast igjen. Foto: Heidi Venæs / TV 2

Meteren er borte

Det er ikkje berre påbodet om heimeundervising som er oppheva. Studentane får også eit heilt eige gode som resten av samfunnet må vente på.

Kravet om ein meter mellom studentane under undervising er oppheva.

– Å oppheve meteren var avgjerande. Det gjer at vi verkeleg kan køyre på med ordinær undervising, fylle opp undervisingsrom og normalisere, seier Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet.

VEKK: Prorektor for utdanning, Levi Gårseth-Nesbakk er i full gang med å fjerne meteren frå førelesingssalane ved Nord universitet. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Onsdag går han rundt i undervisingsromma og samlar inn klistermerka på stolryggane som var der for å minne folk om å halde meteren.

– Men samstundes må vi minne studentane på å halde meteren når det ikkje er undervising. Det kan bli krevjande, seier Gårseth-Nesbakk.

Venninnene Sofie Tellnes og Benedicte Holmen begynte begge å studere under pandemien. Dei gler seg over at meteren no er oppeheva.

– Det er deilig å sleppe å tenke på det, seier Holmen.

TILBAKE TIL NORMALEN: Venninnene Sofie Tellnes og Benedicte Holmen synest gjenopninga var nesten som ein normal studiekvardag. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Og det artigaste er jo at vi får leve nesten som normalt no, tilføyer Tellnes.

– Må vere ekstra merksame

Sjølv om dei fleste er glade for å sjå klassane og vennene sine igjen, er det mange som ikkje har hatt moglegheiten til å bli godt kjent med klassekameratar.

PASSAR PÅ: Avdelingsleiar ved studentsamskipnaden, Bente Høiseth, ber folk vere merksame på medstudentar. Foto: Privat

– Det er nokon som ikkje har fått sin plass i eit studentmiljø, og dei må vi vere ekstra merksame på og inkludere, seier Bente Høiseth.

Ho jobbar som avdelingsleiar for studentrådgjevinga ved Norges arktiske studentsamskipnad. Høiseth meiner at for fleire studentar som har hatt heile studietida si i pandemien har tida vore tung.

Også Engelschiøn Akre i Studentersamfundet i Trondheim seier at den psykiske helsa til studentane har blitt påverka av pandemien.

– Studentane si helse og trivsel-undersøking viser at halvparten snart har symptom på at dei slit med den psykiske helsa. Når du bur på 10 kvardratmeter kan det bli ganske krevjande etter kvart, seier Engelschiøn Akre.

Også ved Universitet i Tromsø (UiT) seier studentane at pandemien har hatt ei psykisk påkjenning.

EINSEMD: Daniel Andre Sætran trur fleire studentar kan føle seg einsame. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Eg trur at folk kjenner på einsemd når ein er så mykje åleine, og ikkje treffer venner eller studiekameratar. Det har heilt sikkert ein negativ effekt, seier Daniel Andre Sætran.

Det trur også Tobias Bøgner.

– Eg trur dei som går første og andre året og som ikkje har danna seg eit nettverk har det mykje tyngre.

Men for han sjølv som går fjerde året på UiT, naut han gjenopningsdagen på campus i Tromsø.

GLAD: Tobias Bøgner er synest der deilig å endeleg kunne møte folk fysisk på campus. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Det var veldig deilig å sjå ansikta til folk. Og så slepp ein datateknisk trøbbel, seier Bøgner.