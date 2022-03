Denne norske byen rammes hardt av en Russland-konkurs: – Kommer til å bli brutalt

Hele Kirkenes-samfunnet lider av at russisk økonomi nærmer seg kollaps. Fredag ble det lagt frem en økonomisk støttepakke for utsatte bedrifter i Øst-Finnmark.

Den russiske økonomien har de siste ukene slitt kraftig på grunn av Ukraina-krigen og påfølgende sanksjoner.

Russland er på randen av konkurs. Rubel-kursen har stupt. Dollaravdrag på russiske statslån – til en verdi av over en milliard kroner – er under forfall, og det økonomiske presset tiltar dag for dag.

Onsdag uttalte NHH-professor Ola Honningdal Grytten at en russisk totalkollaps vil føre til ringvirkninger i verdensøkonomien.

Ifølge Grytten har også enkelte norske selskaper nå god grunn til å være redde. Maritim og marin næring i nord er spesielt utsatt. Det kan daglig leder Greger Mannsverk i skipsverftet Kimek bekrefte.

AVHENGIG: Omsetningen til Kimek er svært avhengig av den russiske fiskeflåten, sier daglig leder Greger Mannsverk. Foto: Mourad Abarkach / Sør-Varanger Avis

Kimek, med base i Kirkenes, har som en direkte konsekvens av Ukraina-krigen sendt ut varsel om permittering til 80 ansatte. Mannsverk sier til TV 2 fredag at situasjonen fremdeles er anspent.

– Vi er fremdeles i ventemodus, og er mest opptatt av den kortsiktige biten og å holde hjulene i gang. Vi opprettholder driften og oppfører oss som at situasjonen er helt vanlig.

Har lagt frem krisepakke

Mannsverk anslår at rundt 70 prosent av deres omsetning kommer fra russiske kunder.

– Kimek er nok det selskapet i Norge som har jobbet lengst med russiske kunder, sier han.

Da TV 2 snakket med han tidlig fredag, ventet han spent på regjeringens støttepakke til Øst-Finnmark.

Like etter ble det bekreftet at regjeringen gir en halv milliard i støttepakke til bedrifter i Øst-Finnmark.

STØTTEPAKKE: Kimek og andre bedrifter i Øst-Finnmark skal få økonomisk støtte av regjeringen. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Kommunalministeren, næringsministeren og statssekretæren i Fiskeridepartementet kommer også til Kirkenes i kveld for å snakke om situasjonen.

Legger vanligvis igjen milliarder i lokalsamfunnet

I Nord-Norge finnes det flere selskaper som samarbeider tett med russiske partnere.

– Jo nærmere du kommer den norsk-russiske grensen, desto mer omfattende er kontakten og det økonomiske samarbeidet med Russland, sier Lars Georg Fordal.

Han er daglig leder i Barentssekretariatet, som har som hoved­oppgave å støtte norsk-russiske samarbeids­prosjekter i norsk og russisk del av Barentsregionen.

I Kirkenes er det en rekke bedrifter som får store deler av sin omsetning fra russiske kunder. Fordal trekker frem Kimek, og sier det er den største bedriften som akkurat nå blir rammet.

– For dem er det russiske markedet helt avgjørende for deres virksomhet, med den beliggenheten som bedriften har. Dette betyr mye i en kommune med under 10 000 innbyggere som allerede trues av utflytting, sier han.

AVGJØRENDE: Russere legger igjen milliarder i lokalsamfunnet. Foto: Daniel Berg Fosseng/TV 2

Flere tusen russiske sjøfolk er innom Kirkenes hvert år, ifølge Fordal.

– Det har vært lagt frem flere studier på hvor mye russiske kunder legger igjen i Kirkenes hvert år, men vi snakker milliarder. Akkurat nå har ingen russere mulighet til å betale for seg siden det ikke er mulig å overføre penger eller bruke russiske bankkort i Kirkenes, sier Fordal.

Vanskelig å finne nytt marked

At den russiske fiskeriflåten bruker Kirkenes som base for bunkring og vedlikehold, forplanter seg ut til en veldig stor del av Kirkenes sitt næringsliv, forteller Fordal.

Fra skipsverftet som vedlikeholder båtene, til Biltema som selger utstyr og Eurosko som selger vernesko.

RINGVIRKNINGER: Det blir vanskelig å finne et nytt marked for bedriftene i Øst-Finnmark som rammes av Ukraina-krigen, ifølge Lars Georg Fordal i Barentssekretariatet. Foto: Mourad Abarkach / Sør-Varanger Avis

– Dette kommer til å bli brutalt for Kirkenes-samfunnet. Samtlige bedriftsledere har sagt at de støtter de tiltak som EU og norske myndigheter har innført, men uten hjelp fra de samme myndighetene vil en veldig stor del av næringslivet ved grensen bli hardt rammet.

Han sier det er vanskelig å finne et nytt marked helt øst i Finnmark.

– For mange av de som har det meste av sin omsetning fra russiske kunder vil eneste alternativ være å stenge ned.

Sju av 10 påvirkes av krigen

Den økonomiske ubalansen rammer ikke bare bedriftene som lager skipene, men også norsk skipsvirksomhet som vanligvis opererer i Russland og har russiske kunder.

Før Ukraina-krigen hadde den norskkontrollerte utenriksflåten om lag 1300 havneanløp i Russland, ifølge Norges Rederiforbund.

– Vi forventer nå at sanksjonene vil føre til en sterk reduksjon i samhandelen med Russland, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

7 av 10 rederier sier i en undersøkelse at de er påvirket av krigen i Ukraina, ifølge Solberg.

– De direkte konsekvensene er blant annet at mannskapsskifter av russiske og ukrainske sjøfolk er krevende. Det samme gjelder utbetaling av lønn til russiske og ukrainske sjøfolk.

Europa og vestlige land må forberede seg på høyere priser på en lang rekke varer, sier Solberg.

– Russland er også en viktig leverandør av innsatsfaktorer for skipsfarten selv, og både drivstoff og andre oljeprodukter vil måtte erstattes av andre leverandører.