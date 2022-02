Andreas Mikkelsen bekrefter forhold

GOD KVELD NORGE (TV 2): Rallysjåfør Andreas Mikkelsen (32) og designer Camilla Abry (39) bekrefter at de er kjærester.

Andreas Mikkelsen (32) bekrefter nå til God kveld Norge at han er i et forhold med designer og influenser Camilla Abry (39).

– Vi har blitt et par og vi er begge veldig lykkelige, skriver idrettsutøveren i en melding til God kveld Norge.

KJÆRESTER: Mikkelsen og Abry på tur til Østerrike. Foto: @Amikkelsenrally / Instagram

Mikkelsen er en norsk rallyfører og har vært på pallen sammenlagt hele tre ganger i rally-VM. I 2021 ble han europamester og verdensmester i WRC2, som er nest øverste nivå i rallysirkuset .

I mars 2020 sa da nysingle Mikkelsen til God kveld Norge at han skulle bruke god tid på å finne sin neste kjæreste.

– Jeg tenker at den neste jeg finner skal være den rette. Nå skal jeg bruke tid og virkelig tenke meg om, og finne den som jeg vil tilbringe resten av livet med, fortalte Mikkelsen for to år siden.

Nå er han i et lykkelig forhold med designeren Camilla Abry.